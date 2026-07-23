'594만 흥행' 연상호 감독 '군체', 오늘부터 안방극장에서 만난다

AI 핵심 요약beta
- 연상호 감독 영화 '군체'가 23일 IPTV·케이블 VOD로 동시 서비스됐다
- 군체는 감염 사태로 봉쇄된 건물 생존자들이 진화한 감염자들과 맞서는 내용이다
- 5월 21일 개봉한 군체는 20일 연속 박스오피스 1위를 기록하며 594만 관객을 돌파했다
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올해 전체 박스오피스 2위 기록
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 594만 관객을 모으며 흥행 돌풍을 일으킨 연상호 감독의 영화 '군체'가 안방극장 관객들을 찾는다.
23일 배급사에 따르면 '군체'는 이날부터 극장 동시 IPTV·케이블 TV VOD 서비스를 전격 개시한다.
작품은 IPTV(지니TV, Btv, U+tv)를 비롯해 디지털케이블TV(스튜디오 초이스), 주요 OTT(웨이브, 애플TV, 쿠팡플레이, 왓챠, 구글TV 등), 위성방송, 웹하드 등 다양한 온·오프라인 플랫폼을 통해 동시에 제공된다.
'군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 속에서 고립된 생존자들이 집단 지성으로 진화하는 감염자들에 맞서는 이야기를 담은 작품이다. 제79회 칸국제영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청되며 일찍이 주목받았다.
지난 5월 21일 개봉한 '군체'는 기존 좀비물과 차별화된 설정과 배우들의 열연에 힘입어 20일 연속 박스오피스 정상을 지켰다. 개봉 4일 만에 100만 명, 14일 만에 400만 관객을 넘어서는 등 올해 개봉작 중 최단기간 흥행 기록을 잇달아 고쳐 썼다.
'왕과 사는 남자'에 이어 2026년 전체 영화 박스오피스 2위에 오른 '군체'는 23일부터 전국 극장은 물론 안방극장 VOD를 통해 만나볼 수 있다.
taeyi427@newspim.com