용인도시공사, '찾아가는 치매 조기 검진' 서비스 실시

AI 핵심 요약beta
- 용인도시공사는 22일 기흥체육센터서 치매 조기 검진을 진행했다
- 체육시설 이용 시민이 생활권에서 편리하게 무료 치매선별검사와 건강상담을 받도록 했다
- 시범 운영 결과를 분석해 사업 확대를 검토하며 생활밀착형 건강관리 협력을 강화하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인도시공사는 22일 기흥국민체육센터에서 지역 주민의 건강증진과 치매 예방을 위해 기흥구보건소 치매안심센터와 함께 '찾아가는 치매 조기 검진' 서비스를 제공했다고 밝혔다.
이번 사업은 양 기관의 협의를 통해 마련된 건강관리 서비스 연계 사업의 일환으로 체육시설을 찾는 시민들이 생활권 내에서 보다 편리하게 건강관리를 받을 수 있도록 기획됐다. 검진은 센터를 이용하는 시민들을 대상으로 진행됐다.
이날 기흥국민체육센터는 개인정보 보호를 위한 별도의 상담실을 마련하고 이용객 대상 홍보를 담당했으며 기흥구보건소 치매안심센터는 치매선별검사와 맞춤형 건강상담을 무료로 제공했다.
용인도시공사와 기흥구보건소 치매안심센터는 이번 시범 운영 결과와 이용객 참여도 등을 종합적으로 분석해 향후 사업 확대 여부를 검토할 계획이다.
신경철 용인도시공사 사장은 "체육시설은 시민들이 일상적으로 찾는 생활 공간인 만큼 앞으로도 보건소를 비롯한 유관기관과의 협력을 강화해 생활 밀착형 건강관리 서비스를 지속적으로 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com