접속·과금 부담 낮춘 MMORPG가 온다...스마일게이트 '이클립스', 9월 출시

방치형 플레이 가능한 '성소' 개념 도입

24시간 무접속 AI 플레이를 지원...9월 출시

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 스마일게이트가 기존 다중접속역할수행게임(MMORPG) 부담을 줄인 신작 '이클립스: 더 어웨이크닝'을 공개했다. 스마일게이트는 23일 라이브 쇼케이스를 열고 이클립스를 오는 9월 정식 출시한다고 밝혔다.

스마일게이트는 '이클립스'를 유저의 플레이 부담은 낮추고 전략적 재미는 높인 새로운 MMORPG인 'MMOLite'로 정의하고 새로운 게임 경험을 제공하겠다는 계획이다.

이클립스 사업 총괄을 맡고 있는 신재익 스마일게이트 퍼블리싱 사업본부 이사는 "이클립스는 로드나인 이후 2년 만에 선보이는 MMORPG 신작"이라며 "유저들의 부담을 줄이는 방안을 콘텐츠에 녹이고자 많은 고민을 했다"라고 설명했다.

스마일게이틔 신작 '이클립스: 더 어웨이크닝' [사진= 스마일게이트]

이클립스는 엔픽셀이 개발하고 스마일게이트가 퍼블리싱하는 MMORPG 장르의 게임이다. 언리얼 엔진5를 적용했으며 PC와 모바일의 크로스플랫폼을 지원한다.

게임은 완전해 보이는 세계 '에데리온'을 배경으로 한다. 교단의 사제 '세라하'가 평화의 이면에 감춰진 진실을 의심해 성역으로 향하지만 모든 것을 잃고 낯선 이면의 세계 '오르테아'에 도달한다. 게임은 세라하가 신의 뜻이 아닌 자신의 선택으로 세계의 진실과 마주하는 여정을 담았다.

이클립스는 MMORPG 장르 본연의 성장과 전투, 협력의 재미는 그대로 유지하면서도 플레이의 부담은 낮췄다. 스마일게이트는 MMORPG가 캐릭터 성장, 협력과 경쟁, 장기적인 플레이 경험 등의 특징을 갖고 있다고 판단했다. 다만 긴 접속 시간, 반복적인 퀘스트, 원치 않는 경쟁, 재미를 느끼기 전에 지치는 구조에 문제가 있다고 봤다.

우선 MMORPG의 장르가 유저들에게 접속하지 않으면 뒤처질 수 있다는 부담으로 작용할 수 있는 점에 주목했다. 이에 플레이어의 생활 패턴에 맞춰 꾸준히 성장하면서도 보상을 제공하는 방법을 택했다.

이는 플레이어가 접속하지 않더라도 보상을 제공하는 '성소'로 구현했다. 성소는 일명 '방치형 플레이'를 가능하게 하는 게임 내의 요소다. 게임에 접속하지 않더라도 유저에게 게임 경험을 제공하는 것이다.

유저들은 성소를 통해 소환권, 경험치, 재화 등 캐릭터 육성에 필요한 자원을 자동 생성해 게임 접속 중에 바로 수령할 수 있다. 또한 오프라인 상태에서도 보상이 누적돼 재접속 시 한 번에 획득할 수 있도록 했다.

이상문 스마일게이트 이클립스 개발 총괄 PD가 22일 열린 '이클립스: 더 어웨이크닝' 제작발표회에서 발표하고 있다. [사진= 정승원 기자]

이상문 이클립스 개발 총괄 PD는 전날 진행된 이클립스 제작발표회에서 "유저가 잠시 접속 못했다는 이유로 뒤처졌다는 부담을 느끼지 않게 다시 게임을 할 때 자연스럽게 플레이를 이어갈 수 있도록 하는 것이 목적"이라며 "매일 같은 시간에 접속해야 한다는 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다"라고 말했다.

인공지능(AI)도 플레이 부담을 낮추는 데 적용됐다. 24시간 무접속 AI 플레이를 지원해 게임에 접속하지 않는 시간에도 성장 계획을 세우고 플레이를 이어서 진행할 수 있도록 한 것이다.

게임 내 구매 과정에서 반복되는 피로와 불확실성도 줄였다. 성소를 통해 플레이만으로도 보상을 제공하면서도 유료 상품은 구매한 만큼의 만족과 효용을 체감할 수 있도록 했다는 설명이다. 확률형 아이템의 확률을 높이고 여러 차례의 확정적인 획득 기회를 제공하도록 했다.

이 PD는 "AI 모드를 통해 게임 종료 후에도 캐릭터 성장이 가능하다"라며 "이용자가 게임의 일정에 맞추는 게 아니라 게임이 이용자에 맞춰 동작할 수 있도록 했다"라고 말했다.

지난헤에서 올해로 출시 일정이 연기된 만큼 완성도도 높였다. 이 PD는 "이클립스가 지향하는 MMOLite의 완성도를 플레이어가 직접 체감할 수 있도록 하는 데 집중한 것이 출시 일정 연기의 이유"라며 "개발 중 여러 가지 데이터와 운영 경험을 다듬었다"라고 전했다.

이클립스는 9월 정식 서비스를 시작한다. 스마일게이트는 이날 진행한 라이브 쇼케이스를 시작으로 유저와의 소통을 이어간다는 계획이다.

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