이종욱 의원 "사관학교 통합과 해사 이전 계획 전면 중단해야"

"주민 의견 수렴 없이 졸속 진행"

"통합 계획 철회할 때까지 투쟁"

이종욱 국민의힘 국회의원이 22일 창원시청 프레스센터에서 진해지역 주민들과 함께 기자회견을 열고 육·해·공군사관학교 졸속 통합과 해군사관학교 이전 계획 철회를 요구하고 있다.[사진=독자제공] 2026.07.22

경남 진해에서 정부의 육·해·공군사관학교 통합 추진에 반발해 해군사관학교 이전 계획을 중단해야 한다는 지역 여론이 들꿇고 있다.

이종욱 국민의힘 국회의원은 22일 창원시청 프레스센터에서 진해지역 주민들과 함께 기자회견을 열고 "육·해·공군사관학교 졸속 통합과 해군사관학교 이전 계획을 즉각 중단하라"고 촉구했다.

이 의원은 정부가 7월 16일 대전 자운대에 4년제 국군사관학교를 창설하고 기존 육·해·공군사관학교를 통합하는 기본계획을 발표한 점을 거론하며 "바다 없는 내륙으로 해군사관학교를 옮기는 발상은 해양강국의 현실과 맞지 않는다"고 비판했다.

그러면서 "해군사관학교가 1946년 3군 사관학교 중 가장 먼저 개교해 80년 가까이 진해에서 1만여 명의 해군 장교를 배출했고 해군교육사령부가 수십만 명의 병과 부사관을 길러내며 진해를 해군 인재 양성의 요람으로 만들어 왔다"며 "진해에서 이뤄지는 함정 실습, 전투수영, 연안훈련 등 해양 중심 교육 환경이 해군 장교 양성의 핵심"이라고 강조했다.

세계 최강 군사력을 가진 미국조차 육군·해군·공군사관학교를 각각 독립 운영하고 있다는 점을 사례로 들며 "획일적 통합이 각 군의 전문성과 전투역량을 약화시킬 수 있다"고 지적했다.

진해지역이 감내해 온 군사시설보호구역, 고도제한 등 제약도 언급했다. 이 의원은 "해군작전사령부에 이어 해군사관학교마저 이전한다면 진해구민의 오랜 희생과 자부심을 외면하는 것"이라며 "군항도시 진해의 정체성과 미래를 훼손하는 결정"이라고 직격했다.

그러면서 "정부가 주민 의견 수렴 없이 졸속으로 통합을 밀어붙이고 있다"고 비판하며 "사관학교 통합과 해사 이전 계획을 전면 중단해야 한다"고 주장했다.

이 의원은 "진해를 떠난 해군사관학교가 도대체 어디로 갈 수 있겠느냐"며 "진해구민과 함께 해군의 역사와 전통, 국가안보의 근간, 군항도시 진해의 미래를 지키기 위해 통합 계획이 철회될 때까지 싸우겠다"고 목소리를 높였다.

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