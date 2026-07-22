광명시 안터생태공원 교육 프로그램, 기후에너지환경부 우수 인증

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'안터 물길 따라 걷는 봄 탐험' 국가 인증 지정...환경교육 경쟁력 입증

동·식물 모니터링·오감 체험 등 생태 감수성 함양 프로그램 구성

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 안터생태공원의 생태 자원을 활용한 환경교육 프로그램으로 국가 인증을 획득하며 환경교육 분야의 경쟁력을 입증했다고 22일 밝혔다.

어린이들이 안터생태공원에서 '안터 물길 따라 걷는 봄 탐험' 프로그램을 진행하고 있다. [사진=광명시]

시는 광명시환경교육센터가 운영하는 생태환경 교육 프로그램인 '안터 물길 따라 걷는 봄 탐험'이 기후에너지환경부의 '우수 환경교육프로그램'으로 최종 지정됐다고 설명했다.

기후에너지환경부 우수 환경교육프로그램 지정제는 '환경교육의 활성화 및 지원에 관한 법률'에 따라 교육 내용의 우수성, 친환경성, 안전성, 운영 성과 등을 종합 평가해 국가가 우수성을 공식 인증하는 제도다.

이번에 지정된 '안터 물길 따라 걷는 봄 탐험'은 도심 속 생태계의 거점인 안터생태공원의 환경을 직접 살피고 체험하는 프로그램이다.

참가자들은 봄철 생태계를 관찰하며 안터 물길을 따라 걷고 수생태계의 보전 가치와 기후위기 대응의 필요성을 체감할 수 있다. 프로그램은 ▲ 안터 물길 주변 동·식물 모니터링▲수질 정화 식물 관찰▲생태 감수성 향상을 위한 오감 체험 등으로 다채롭게 구성됐다.

어린이·청소년부터 지역 주민까지 남녀노소 누구나 흥미를 느끼고 참여할 수 있도록 기획돼 평가위원들로부터 높은 점수를 받았다.

박승원 광명시장은 "환경교육은 기후위기 시대를 살아가는 도민과 시민들의 자발적 실천을 이끌어내는 가장 값진 투자"라며 "광명시가 지닌 우수한 생태 자원을 적극 활용해 시민 누구나 일상에서 환경의 가치를 배우고 실천하는 명품 환경교육도시를 만들어 가겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com