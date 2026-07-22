오세훈 "李대통령 아파트 거래, 부동산 시장 비정상화 몸소 증명"

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"집 한 채 팔기 위해 방법 고민하는 시장, 규제 실패 증거"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 이재명 대통령의 분당 아파트 매매를 두고 "현행 부동산 규제가 시장을 얼마나 비정상으로 만들었는지 대통령께서 몸소 증명해 주셨다"고 지적했다.

오 시장은 22일 인스타그램에 "대통령의 거래를 비난할 생각은 없다. 오히려 감사할 일인지도 모른다"면서 이같이 적었다. 최근 이 대통령이 분당 아파트를 매도하는 과정에서 매수인들을 채무자로 해 17억7000만원의 근저당권을 설정한 일을 언급한 것이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 서울시장이 지난 21일 오후 서울 중구 서울시의회에서 열린 제338회 서울시의회 임시회 본회의에서 신임 간부를 소개했다. 2026.07.21 ryuchan0925@newspim.com

오 시장은 "대통령조차 집 한 채를 팔기 위해 이런 방법을 고민해야 하는 시장. 이보다 확실한 규제 실패의 증거가 어디 있겠느냐"면서 "대통령에게 필요했던 유연함이라면 국민에게는 훨씬 더 절박하게 필요하다"고 말했다.

그러면서 "다만 대통령과 국민의 차이가 하나 있다"며 "대통령에게는 방법이 있었고 2억 대출 한도에 묶인 무주택 실수요자에게는 아무 방법이 없다는 것"이라고 꼬집었다.

오 시장은 "내일 대통령께서 부동산 정책을 주제로 국민과 직접 토론하신다고 한다. 마침 잘된 일"이라며 "국민들이 토론회를 앞두고 가장 많이 쏟아낸 목소리가 무엇인지 확인해 보시기 바란다. 숨통을 조이는 획일적 대출 규제를 손질해 달라는 절박한 호소"라고 했다.

또 오 시장은 "이번 거래에서 느끼셨을 그 답답함을 기억하신다면 내일 그 자리에서 답하실 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

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