경기도 '제21회 경기게임오디션' 참가자 모집...학생부문 신설

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8월 20일까지 접수...일반부 10개사·학생부 3개 팀 등 총 13개 팀 선발

총상금 2억 원·마케팅 지원·경기글로벌게임센터 입주 가점 등 특전 제공

대한민국 게임대상 '산나비' 등 배출한 대표 인디게임 등용문

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기콘텐츠진흥원(경콘진)은 국내 유망 게임 개발자와 예비 창업자를 발굴·육성하기 위해 '2026년 제21회 경기게임오디션' 참가자를 오는 8월 20일까지 모집한다고 22일 밝혔다.

도에 따르면 경기게임오디션은 출시 전 단계의 우수한 게임 콘텐츠를 발굴해 시장 안착을 지원하는 경기도의 대표 게임 육성 프로그램이다.

2026 경기게임오디션 모집공고 포스터. [사진=경기도]

특히 올해는 미래 게임 산업을 이끌 인재 발굴을 위해 '학생부문'을 신설하는 등 모집 대상을 한층 확대한 것이 특징이다. 이번 오디션은 시연(플레이)이 가능한 미출시 게임을 보유한 전국의 게임 개발자 및 예비 개발자라면 누구나 신청할 수 있다.

모집은 일반부문과 학생부문으로 구분해 진행된다. 일반부문은 미출시 게임을 보유한 게임 개발사(개인 또는 팀)를 대상으로 10개사를 선정하며 학생부문은 고등학생 및 대학(원)생으로 구성된 예비 개발 팀 3곳을 최종 선발한다.

참가 신청은 8월 20일까지 한 달간 진행되며 서류 심사와 1차 오디션을 거쳐 본선에 오를 13개 팀을 가린 뒤 최종 오디션을 통해 최종 순위를 결정한다.

최종 선발된 13개 팀에는 총 2억 원 규모의 상금과 함께 ▲사업화 컨설팅▲게임 마케팅 및 홍보 지원▲언론 홍보 지원▲경기글로벌게임센터 입주 가점 부여▲협력사 연계 지원 등 게임의 성공적인 시장 안착을 위한 다각도의 후속 지원이 제공된다.

올해로 21회를 맞이한 경기게임오디션은 그동안 국내 인디게임 시장의 대표적인 등용문 역할을 해왔다.

대한민국 게임대상을 수상하며 대흥행을 기록한 '산나비'를 비롯해 '셰이프 오브 드림즈', '데블위딘:삿갓' 등 다수의 흥행작을 배출했다. 지난해 대회에서는 199개 사가 참가한 가운데 스튜디오BBB의 '모노웨이브'가 최종 1위를 차지했다.

현병천 경기도 미래성장산업국장은 "올해는 학생부문을 새로 만들어 유망한 예비 게임 인재들이 한발 앞서 성장할 수 있는 발판을 마련했다"며 "참신한 아이디어와 뛰어난 개발 역량을 갖춘 전국의 개발자들의 많은 관심과 도전을 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com