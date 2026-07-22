'퍼피 구조대: 더 다이노 무비', 명품 성우진 더빙 캐스팅 공개…8월 13일 개봉

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문남숙·신용우·박지윤 등 베테랑 성우 총출동



[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 여름방학 시즌 기대작으로 주목받는 애니메이션 '퍼피 구조대: 더 다이노 무비'가 화려한 성우진을 구축하며 본격적인 개봉 준비에 나섰다.

22일 배급사에 따르면 '퍼피 구조대: 더 다이노 무비'는 미지의 공룡 섬에 불시착한 퍼피 구조대가 위기에 처한 공룡들을 구하기 위해 펼치는 초대형 구조 작전을 그린 애니메이션으로, 개봉 전부터 탄탄한 성우진의 합류로 이목을 집중시킨다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '퍼피 구조대: 더 다이노 무비' [사진=롯데엔터테인먼트] 2026.07.22 taeyi427@newspim.com

이번 극장판의 핵심 인물인 소방견 '마셜'의 목소리는 성우 문남숙이 연기한다. '꼬마버스 타요', '도라에몽', '캐치! 티니핑' 등 다수의 인기 캐릭터를 연기해 온 문남숙은 이번에도 특유의 활력 넘치는 목소리로 극의 흥미를 높인다.

구조대의 리더인 경찰견 '체이스' 역은 '명탐정 코난'과 영화 '더 퍼스트 슬램덩크' 등에서 묵직한 존재감을 보여준 신용우가 맡아 강렬한 카리스마를 선보인다.

여기에 하늘을 나는 '스카이' 역은 '겨울왕국'의 박지윤이, 먹보 캐릭터 '러블' 역은 '귀멸의 칼날', '원피스' 등에서 열연한 엄상현이 합류했다. 지능파 캐릭터 '로키'는 영화 '늑대아이'와 지하철 안내방송으로 익숙한 은영선이, 구조대 전체를 지휘하는 '라이더'는 정선혜가 맡아 작품의 균형을 잡는다.

특히 이번 신작에서 새로 모습을 드러내는 공룡 섬 가이드이자 천재 발명가 '렉스' 역에는 '캐치! 티니핑'의 하츄핑 목소리로 잘 알려진 조경이가 낙점되어 극에 새로운 재미를 더할 예정이다.

국내 최정상급 성우진의 호흡으로 기대감을 더하는 '퍼피 구조대: 더 다이노 무비'는 올여름 한층 커진 스케일과 다채로운 모험으로 가족 관객들을 찾아간다. 오는 8월 13일 전국 극장에서 개봉한다.

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