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[갤럭시 언팩] "가장 완성도 높은 폴더블"...Z시리즈도 '울트라' 시대 열었다(종합)

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자가 22일 갤럭시 Z 폴드8 울트라를 공개했다
  • 폴드8·플립8로 라인업을 3종으로 확대했다
  • 에이전트형 AI와 내구성 강화로 승부했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

폴드8·폴드8 울트라·플립8 공개…폴더블 첫 3개 라인업 완성
'제미나이 인텔리전스' 탑재…에이전트형 AI로 모바일 경험 진화
28일 사전판매·내달 7일 출시…최대 17.8% 올라

[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 '가장 완성도 높은 폴더블'을 앞세워 갤럭시 Z시리즈 라인업을 3종으로 확대하고 에이전트형 인공지능(AI)을 전면에 내세웠다.

폴더블 최초로 '울트라' 모델을 추가해 콘텐츠 소비와 생산성, 휴대성으로 세분화한 제품군을 완성하는 한편, 구글과 협업한 에이전트형 AI를 전면 배치하며 모바일 AI 경쟁에 승부수를 던졌다.

신제품은 오는 28일부터 국내 사전판매를 시작해 다음 달 7일 글로벌 시장에 순차 출시된다. 반도체를 비롯한 제조원가가 뛰면서 가격은 전작의 출고가 대비 8.3~17.8% 가량 올랐다.

삼성전자 대표이사 노태문 DX부문 사장이 22일(현지시간) 영국 런던 올드빌링스게이트(Old Billingsgate)에서 열린 '갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)' 행사에서 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'와 '갤럭시 Z 폴드8·갤럭시 Z 플립8'을 공개하는 모습 [사진=삼성전자]

◆울트라 추가…콘텐츠·생산성·휴대성으로 세분화
삼성전자는 22일(현지시간) 영국 런던 올드 빌링스게이트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 ▲갤럭시 Z 폴드8 ▲갤럭시 Z 폴드8 울트라 ▲갤럭시 Z 플립8을 공개했다. 폴더블 시장을 개척한 이후 처음으로 울트라 모델을 추가하며 콘텐츠 소비와 생산성, 개성 표현 등 사용자 라이프스타일에 맞춘 3개 라인업을 완성했다.

'갤럭시 Z 폴드8 울트라'는 사실상 기존 폴드 모델을 계승한 모델이다. 8형 메인 디스플레이와 2억 화소 카메라, 5000만 화소 초광각 카메라를 적용해 콘텐츠 제작과 업무 생산성을 강화했다. 215g의 무게와 펼쳤을 때 4.1㎜ 두께를 구현했으며, 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대와 5000mAh 배터리, 최대 45W 고속충전을 지원한다.

'갤럭시 Z 폴드8'은 7.6형 메인 디스플레이와 4대3 화면비를 적용해 영상과 게임 등 콘텐츠 몰입감을 높인 모델이다. 201g의 역대 폴드 시리즈 최경량 무게와 4800mAh 배터리, 5000만 화소 듀얼 카메라를 탑재했다.

'갤럭시 Z 플립8'은 180g의 무게와 6.1㎜ 두께로 휴대성을 높였으며, AI 중심으로 진화한 플렉스윈도우를 통해 기기를 펼치지 않고도 앱 실행과 맞춤형 정보를 이용할 수 있도록 했다. 5000만 화소 카메라와 AI 기반 촬영 기능도 강화했다.

갤럭시 Z폴드8 울트라(왼쪽)와 갤럭시 Z폴드8 [사진=2026 갤럭시 언팩 기자단]

◆에이전트형 AI 전면 배치…'모바일 AI' 승부수
삼성전자는 폴더블에 AI 경험을 전면 배치하며 과감한 변화를 시도했다. 새 Z시리즈는 갤럭시 AI와 구글의 '제미나이 인텔리전스'를 기반으로 사용자의 화면과 맥락을 이해해 여러 앱을 연결하고 예약·쇼핑·일정 관리 등 복합 작업을 수행하는 에이전트형 AI를 지원한다.

'나우 넛지'는 상황에 맞는 다음 행동을 제안하고, '나우 브리프'는 일정·뉴스·헬스 정보를 개인 맞춤형으로 제공한다. 폴더블 대화면에서는 AI 작업 과정을 실시간으로 확인하며 멀티태스킹할 수 있도록 했다.

삼성전자는 티타늄 합금 기반의 '플렉스 티타늄' 구조를 처음 적용해 내구성과 주름 개선 효과를 높였다. 폴드8 시리즈의 최대 밝기를 3000니트까지 끌어올렸다. AI 확산에 맞춰 퍼스널 데이터 엔진과 녹스 볼트, AI 활동 대시보드 등을 적용해 개인정보 보호 기능도 강화했다. 스마트스위치는 QR코드만으로 iOS 기기 데이터를 무선 전송할 수 있도록 개선했다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆최대 51만8100원 인상…원가 부담 반영
신제품은 오는 28일부터 국내 사전 판매를 시작해 내달 7일부터 한국을 포함한 글로벌 시장에 순차 출시된다.

출고가는 256GB 기준 갤럭시 Z 폴드8 울트라 257만7300원, 갤럭시 Z 폴드8 227만8100원, 갤럭시 Z 플립8 168만3000원이다. 512GB 모델은 각각 283만300원, 253만1100원, 193만6000원이며, 1TB 모델은 폴드8 울트라 345만1800원, 폴드8 315만2600원이다.

지난해 7월 출시된 폴더블7 출고가와 비교하면 Z 폴드8 울트라는 저장용량별로 19만8000원(256GB), 29만2600원(512GB), 51만8100원(1TB) 올랐다. Z 플립8은 19만8000원(256GB), 29만2600원(512GB) 올랐다. 인상률은 각각 8.3~17.8% 수준이다.

노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장 사장은 "AI가 진화할수록 모바일 기기는 사용자를 가장 잘 이해하고 일상에 자연스럽게 스며들어, 사용자와 가장 가까운 접점이 될 것"이라고 말했다. 이어 "새로운 갤럭시 Z 시리즈는 삼성전자의 가장 완성도 높은 폴더블 제품으로 모바일 경험을 한 단계 진화시키고 사용자 맞춤형 서비스를 제공해 차세대 인텔리전스 시대를 열어가겠다"고 강조했다. 

syu@newspim.com

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홍명보호 북중미 월드컵 최악의 팀 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 고배를 마신 홍명보호와 간판 공격수 손흥민에 대한 혹평이 이어졌다. 한국 대표팀은 이번 대회 '가장 실망스러운 팀'으로 꼽혔고 캡틴 손흥민은 '최악의 공격수' 부문에 이름을 올리는 굴욕을 맛봤다. 글로벌 스포츠 매체 '디애슬레틱'은 21일(한국시간) 이번 월드컵을 결산하며 한국의 조별리그 탈락을 이번 대회 최악의 실패 중 하나로 지정했다. 매체는 한국이 공동 개최국 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 묶인 A조에서 1승 2패(승점 3)에 그쳐 32강조차 오르지 못한 점을 꼬집었다. 특히 조 2위를 확보했다면 거대 한인 타운이 형성된 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치르며 강력한 홈 이점을 누릴 수 있었다는 점에서 실망감을 더했다고 평했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독(왼쪽)과 손흥민. [사진=로이터] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com 디애슬레틱은 "한국은 체코와의 첫 경기를 2-1로 이기고도 남아공전 패배 등으로 무너졌다"며 "확대된 본선 토너먼트 진출조차 실패한 가장 실망스러운 팀"이라고 전했다. 한국 외에도 호화 군단을 이끌고 16강에서 탈락한 포르투갈, 수비적이고 지루한 축구로 일관한 브라질, 자국 팬들 앞에서 벨기에에 완패한 미국 등이 실망스러운 국가로 이름을 올렸다. 일본 스포츠 매체 '풋볼채널'은 22일(한국시간) 북중미 월드컵 '워스트 일레븐'을 발표하며 손흥민을 측면 공격수 자리에 배치했다. 이번 대회를 위해 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적하며 강한 열의를 보였으나 끝내 무득점에 그친 점이 결정적이었다. 매체는 "손흥민은 결정적 기회를 계속 놓치며 기합만 공회전했다"라며 "조별리그 1차전에서 슈팅 6개를 날리고도 골을 넣지 못했고 남아공전에서도 임팩트가 없었다"고 지적했다. 포르투갈의 크리스티아누 호날두 역시 기량 저하와 팀 공격 정체의 원인으로 지목되며 손흥민과 함께 워스트 공격수로 묶였다. 자국 스타 구보 다케후사(일본)도 부상 악재 속에 불명예 명단에 포함됐다. psoq1337@newspim.com 2026-07-22 09:43
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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