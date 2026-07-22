[갤럭시 언팩] 폴더블 망설였다면 '와이드'가 답이다(써보니)

201g 초경량·와이드 디자인으로 휴대성 부담 줄여

7.6형 4대3 화면비…영상·웹서핑 더 시원하게

AI·멀티태스킹·콘텐츠 제작까지 실사용 만족도 높여

[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = 폴더블 스마트폰 구매를 망설이게 하는 가장 큰 이유 중 하나는 크기에 대한 부담감이다. 화면을 펼쳤을 때의 시원함은 매력적이지만, 접은 상태에서도 크고 무거워 휴대하기 부담스럽다는 인식이 강하다. 대화면을 얻기 위해 휴대성을 포기하고 싶지 않다는 소비자도 적지 않다.

[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = 갤럭시 Z폴드8 전면부 영상 재생 화면 2026.07.22 syu@newspim.com

◆'휴대성' 고민 덜어낸 첫인상

삼성전자가 이번에 새롭게 추가한 와이드 형태인 갤럭시 Z 폴드8을 직접 만져본 뒤에는 이런 생각이 조금 달라졌다. 여권과 비슷한 크기의 새 스마트폰은 바지 주머니에도 무리 없이 들어갔다. 한 손으로 쥐었을 때도 부담이 크지 않았다. 역대 폴드 가운데 가장 가벼운 201g의 무게 덕분에 기존 폴더블에서 느껴졌던 묵직함도 한결 덜했다. 처음으로 "이 정도라면 폴더블을 사도 괜찮겠다"는 생각이 들었다.

접은 상태에서는 일반 스마트폰처럼 사용하는 데 불편함이 없었다. 5.5형 커버 디스플레이는 메시지를 확인하거나 SNS를 둘러보고, 짧은 영상을 감상하기에 충분했다. 굳이 화면을 펼치지 않아도 대부분의 일상적인 작업을 처리할 수 있었다.

◆펼치는 순간 달라지는 콘텐츠 경험

폴드8의 진짜 장점은 화면을 펼치는 순간 드러났다. 7.6형 메인 디스플레이는 단순히 화면이 커진 것 이상의 경험을 제공했다. 특히 4대3 화면비가 인상적이었다. 유튜브 영상을 재생해 보니 일반 스마트폰보다 화면을 더 넓게 활용하는 느낌이었다. 위아래 검은 여백이 줄어들면서 같은 영상도 한층 시원하게 보였다.

웹페이지를 읽거나 전자책을 넘길 때도 비슷했다. 세로로 긴 일반 스마트폰에서는 계속 화면을 스크롤해야 했던 기사나 문서를 한 번에 더 많이 보여줬다. 화면이 커졌다는 것보다 콘텐츠를 소비하기 좋은 비율이라는 점이 더 크게 다가왔다.

[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = 갤럭시 Z폴드8 울트라(왼쪽)와 갤럭시 Z폴드8 크기 비교 2026.07.22 syu@newspim.com

◆주름은 줄고 완성도는 높아져

플렉스 티타늄이 적용된 디스플레이도 체감할 수 있었다. 화면을 펼쳤을 때 중앙 주름은 이전보다 눈에 덜 띄었고, 힌지를 여닫는 움직임도 안정적이었다. 영상을 보거나 웹페이지를 읽는 동안에는 주름이 몰입을 방해한다는 느낌이 거의 없었다.

◆대화면에서 빛난 AI 활용성

갤럭시 AI와 제미나이를 활용하는 경험도 대화면에서 더 자연스러웠다. 필요한 정보를 검색하거나 일정을 확인하는 과정에서 여러 앱을 오갈 필요가 적었고, 화면을 분할해 작업을 이어가는 것도 어렵지 않았다. AI 기능 자체보다 넓은 화면이 활용도를 높여주는 느낌이었다.

[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = 갤럭시 Z폴드8 울트라(왼쪽)와 갤럭시 Z폴드8 영상 비교 2026.07.22 syu@newspim.com

◆촬영부터 편집까지 콘텐츠 제작 강화

카메라 역시 단순히 사진을 찍는 수준을 넘어 콘텐츠 제작에 초점을 맞춘 모습이었다. 5000만 화소 듀얼 카메라는 광각과 초광각 모두 선명한 결과물을 보여줬다. 듀얼 레코딩 기능은 전후면 카메라를 동시에 활용할 수 있어 브이로그처럼 촬영자와 피사체를 함께 담기에 적합했다. AI 기반 영상 편집 기능인 '마이 팬캠'도 인상적이었다. 원하는 인물을 자동으로 따라가며 화면을 구성해 복잡한 편집 없이도 짧은 영상을 손쉽게 만들 수 있었다.

배터리는 4800mAh 용량이 탑재됐다. 대화면으로 영상이나 웹 콘텐츠를 오래 즐기는 사용자를 고려한 구성이다.

폴드8은 기본형이라는 이름 때문에 존재감이 옅을 것이라 생각했지만, 휴대성과 콘텐츠 소비, AI 활용까지 균형 있게 다듬은 '실사용 중심의 폴더블'이라는 인상을 남겼다.

국내 출시가는 256GB 스토리지 모델 기준 227만8100원, 512GB 모델은 253만1100원, 1TB는 315만2600원이다.

syu@newspim.com