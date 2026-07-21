진주시, 통합돌봄 민관협력 체계 구축…지역 돌봄 연계 강화

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 21일 통합돌봄 민관협력 간담회를 열었다
- 노인·장애인 등 대상에 돌봄·주거 등 통합서비스를 제공 중이다
- 민관 협력으로 이웃돌봄·자원연계를 강화해 지역돌봄을 정착시킬 계획이다
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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 지역 중심 통합돌봄 체계 구축을 위해 민관 협력 강화에 나섰다.
시는 21일 진주노인일자리창출지원센터에서 통합돌봄사업 활성화를 위한 민관협력 기관 간담회를 개최했다고 밝혔다.
통합돌봄사업은 지난 3월 27일부터 시행 중으로 노인과 장애인, 정신질환자 등 돌봄이 필요한 대상자가 지역사회에서 생활을 유지할 수 있도록 보건의료, 요양, 주거, 일상생활 지원을 통합 제공하는 것이 핵심이다.
시는 이를 위해 가사·동행·목욕·식사 지원을 포함한 돌봄 패키지 사업과 주거환경 개선, 방문 복약지도, 퇴원환자 연계, 이웃 돌봄사업 등을 연계해 추진하고 있다.
30개 읍면동에 통합돌봄 지원 신청 창구를 설치하고 지역 단위에서 돌봄 수요를 발굴·연계·조정하는 체계를 운영 중이다. 기존 복지서비스와 연계해 대상자 맞춤형 지원 계획을 수립하고 지역공동체 기반 돌봄 서비스도 확대하고 있다.
이날 간담회에는 진주시사회복지협의회를 비롯한 통합돌봄 수행기관 관계자들이 참석해 협력 방안을 논의했다. 참석자들은 이웃 돌봄 활동가 운영 방향과 기관 간 전달체계 구축 협약, 지역 자원 발굴 및 연계 방안 등을 중심으로 의견을 교환했다.
시는 민관 협력 기반을 바탕으로 통합돌봄 서비스를 정착시키고 지역사회 중심 돌봄 기능을 강화해 나갈 계획이다.
news2349@newspim.com