추미애, 글로벌 장비기업 ASM 방문...'반도체 초격차' 생태계 구축 박차

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글로벌 소부장 기업 현장행보...'공정·혁신·포용' 도정 가치 실현

기업 인력난 해소 위해 고교 방문 진로 교육 및 중소기업 인식 개선 지원

도지사 직속 위원회 가동해 전력·용수·교통 인프라 구축·동반성장 총력

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사는 21일 화성시에 위치한 글로벌 반도체 장비기업 ASM의 혁신제조센터를 찾아 국내 투자 여건을 점검하고 소부장(소재·부품·장비) 기업들과의 간담회를 가졌다고 밝혔다.

추미애 경기도지사는 21일 화성시에 위치한 글로벌 반도체 장비기업 ASM의 혁신제조센터를 찾아 국내 투자 여건을 점검하고 소부장(소재·부품·장비) 기업들과의 간담회를 가졌다. [사진=경기도]

도에 따르면 삼성전자 등 대기업 투자 지원에 이어 글로벌 소부장 기업의 현안까지 도지사가 직접 챙기며 '반도체 초격차' 달성을 위한 도정 역량을 집중하고 있다.

추 지사는 이날 현장 간담회에서 "글로벌 초격차를 유지하기 위해서는 반도체 생태계 완성 전주기 구축이 속도감 있게 진행돼야 한다"며 "기업과 도민 전 국민이 함께 성장의 기회를 누리는 선순환 환경을 조성하는 것을 핵심 행정 목표로 삼겠다"고 강조했다.

이어 "민선 9기 경기도정의 가치는 '공정, 혁신, 포용'"이라며 "산업계의 혁신을 위해 아낌없이 지원하고 대기업과 중소기업이 함께 성장하며 기회를 나누는 포용적 생태계를 완성하겠다"고 밝혔다.

◆ 현장 애로사항 경청...고교 진로 교육·교통 및 전력 인프라 확충

추미애 경기도지사는 21일 화성시에 위치한 글로벌 반도체 장비기업 ASM의 혁신제조센터를 찾아 국내 투자 여건을 점검하고 소부장(소재·부품·장비) 기업들과의 간담회를 가졌다. [사진=경기도]

정명근 화성시장과 이영석 ASM코리아 대표이사, 도내 소부장 기업 대표들이 참석한 간담회에서는 현장의 실질적인 애로사항과 정책 제언이 쏟아졌다.

기업 대표들은 단발성 전시회 지원을 넘어선 해외 바이어 매칭 후속 지원과 중소기업 재직자 인센티브 프로그램을 제안했다.

정재학 씨앤원 대표는 "도와 시에서 반도체 관련 전시회 지원사업이 있지만 단발성 행사만으로는 어려움이 있다. 바이어와 만날 수 있는 후속 지원사업이 있으면 많은 도움이 될 것 같다"며 "또 중소기업 특성상 인력확보가 어려워 채용단계부터 재직자 인센티브 프로그램이 연계되면 효과적일 것 같다"고 제안했다.

추미애 경기도지사는 21일 화성시에 위치한 글로벌 반도체 장비기업 ASM의 혁신제조센터를 찾아 국내 투자 여건을 점검하고 소부장(소재·부품·장비) 기업들과의 간담회를 가졌다. [사진=경기도]

박수진 미코세라믹스 대표는 "젊은 분들은 마땅한 일자리가 없다고 얘길하지만 기업하는 입장에서는 사람 구하기가 너무 힘들다"며 "현장직이라고 하면 쓰리디 업종, 이렇게 생각을 하시는데 실제로 반도체 업종에서 현장이 절대 그렇지 않다. 상당히 좋은 환경에서 여러 가지 기술을 배울 수 있고 첨단산업에서 근무하는 자부심도 느낄 수 있는데 젊은 친구들한테 어필이 안 되고 있는 것 같다"고 말했다.

이밖에 ▲접근성을 높이기 위한 교통 인프라▲중소기업에 대한 인식 개선▲전력 확충 문제 해결 등 다양한 애로사항이 제기됐다.

이에 대해 추 지사는 "청소년들이 고등학교 시절부터 첨단 산업의 가치와 유망 진로를 일깨울 수 있도록 직접 고등학교를 방문해 자극을 주는 교육 프로그램부터 추진하겠다"며 구인·구직 미스매치 해소 의지를 나타냈다.

추미애 경기도지사는 21일 화성시에 위치한 글로벌 반도체 장비기업 ASM의 혁신제조센터를 찾아 국내 투자 여건을 점검하고 소부장(소재·부품·장비) 기업들과의 간담회를 가졌다. [사진=경기도]

아울러 "취임 1호 결재로 '반도체 초격차 위원회'를 도지사 직속으로 둔 만큼 전력·용수·교통 인프라 문제를 지속적으로 챙겨 소부장 기업과의 동반성장을 확실히 뒷받침하겠다"고 약속했다.

◆ 1호 결재부터 현장 소통까지...도, 글로벌 반도체 허브 도약

추 지사는 취임 첫날인 7월 1일 'K-반도체 혁신 대책'을 1호로 결재한 데 이어 지난 15일 제2차 전략회의에서는 삼성전자 평택캠퍼스 P5 건설, 화성 연구라인 확장, 용인 국가산단 조기 가동 등 대형 프로젝트의 신속 지원을 지시한 바 있다. 이번 ASM 방문 역시 국내외 소부장 기업과의 현장 소통을 강화하기 위한 본격적인 행보다.

경기도는 '경기도 반도체기술센터'를 통한 분석·평가 서비스 제공, 연구 협력 공간 지원, 첨단반도체 양산연계형 미니팹 기반 구축사업 등 소부장 기업의 기술 및 제품 로드맵 수립을 다각도로 지원하고 있다.

추미애 경기도지사는 21일 화성시에 위치한 글로벌 반도체 장비기업 ASM의 혁신제조센터를 찾아 국내 투자 여건을 점검하고 소부장(소재·부품·장비) 기업들과의 간담회를 가졌다. [사진=경기도]

한편 네덜란드에 본사를 둔 ASM은 전 세계 15개 지역에 4800여 명의 임직원과 3900개 이상의 반도체 관련 특허를 보유한 세계적인 장비 기업이다. 지난해 12월 화성시에 새로 준공한 혁신제조센터를 거점으로 경기도와의 첨단 기술 협력을 강화해 나가고 있다.

1141world@newspim.com