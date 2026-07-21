조지훈 전주시장, 침수 우려 현장 점검…여름철 재난대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 조지훈 전주시장은 21일 진기들 배수펌프장과 월평지구를 방문해 침수 대응체계를 점검했다고 밝혔다
- 시는 진기들 배수펌프장에 차수벽 설치와 펌프장 개선공사를 추진하며 침수 방지사업을 진행 중이다
- 월평 재해위험개선지구에는 461억 원을 투입해 고지배수로와 배수펌프장 신설을 추진하며 단기 침수 대책도 병행하고 있다
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배수펌프장 개선에 7억5000만 원, 월평지구 정비사업 461억 원 투입
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장은 여름철 집중호우에 대비해 진기들 배수펌프장과 월평 재해위험개선지구를 찾아 재해예방시설 운영과 침수 대응체계를 점검했다고 21일 밝혔다.
조 시장은 이날 건설안전국장과 덕진구청장, 재난안전과장, 송천2동장 등 관계 공무원들과 함께 현장을 방문해 재해예방시설 운영 실태와 수해 예방 대책 추진 상황을 확인했다.
먼저 덕진구 전미동 진기들 배수펌프장을 찾아 지난해 9월 집중호우 당시 농업부산물 부유물로 배수가 지연돼 진기마을 주민 40여 명이 대피했던 사례를 점검하고 침수 방지사업 추진 현황을 살폈다.
시는 특별조정교부금 2억5000만 원을 확보해 배수로 제방 차수벽 설치사업을 추진하고 있으며 특별교부세 5억 원을 투입해 배수펌프장 개선공사도 함께 진행하고 있다.
이어 방문한 월평 재해위험개선지구는 에코시티와 송천동 일원, 전라선 철도 구간의 상습 침수를 해소하기 위한 사업 현장이다.
총사업비 461억 원이 투입되는 이 사업은 송천동과 에코시티 일원 고지배수로 2.3㎞ 신설과 월평마을 배수펌프장 설치 등을 추진하는 것으로 각각 2029년 2월과 2030년 12월 준공을 목표로 하고 있다.
시는 사업 완료 전까지 관계기관과 협력해 톤마대 설치와 배수로 정비 등 단기 침수 예방대책을 지속 추진하고 집중호우 발생 시 신속한 대응체계를 유지할 방침이다.
조지훈 시장은 "기후변화로 국지성 집중호우가 잦아지는 만큼 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 철저한 대비가 필요하다"며 "현장 대응체계를 더욱 강화해 시민들이 안심하고 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com