이민근 안산시장, 민선 9기 첫 공약·주요업무 보고회 주재

공약 실천계획 중심 실행력 점검...시정계획·예산 유기적 연계

공약은 소중한 약속...2027년 예산 체감형 사업 집중

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 시청 상황실에서 민선 9기 첫 공약 및 주요 업무 보고회를 개최하고 시정 핵심 공약 실천 계획과 2027년도 시정 운영 방향을 종합 검토했다고 21일 밝혔다.

20일 시청 상황실에서 민선9기 공약 및 주요업무 보고회가 진행되고 있다. [사진=안산시]

이번 보고회는 민선 9기 출범에 맞춰 변화된 시정 여건을 반영한 공약 추진 체계를 확립하고 도민과 시민들이 피부로 체감할 수 있는 정책 성과를 창출하기 위해 마련됐다. 또한 2027년도 시정 운영 기조 및 예산 편성 방향을 조기에 구체화하는 데 중점을 뒀다.

주요 보고 항목으로는 ▲ 민선 9기 공약 실천 계획 ▲ 현안 및 중점 추진 사업 ▲ 2027년도 신규 사업 등이 다뤄졌다.

참석자들은 민선 9기 공약 실천 계획을 중심으로 각 사업별 세부 실행 로드맵을 공유하는 한편 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 장애 요인과 예상 과제에 대한 구체적인 대응책을 집중적으로 논의했다.

이와 함께 내년도에 추진될 주요 정책 사업과 신규 사업을 다각도로 검토하며 시정의 중장기 비전과 예산 편성이 실질적이고 유기적으로 연계될 수 있는 방안을 모색했다.

안산시는 이번 보고회에서 도출된 의견을 바탕으로 민선 9기 핵심 사업의 동력을 끌어올리는 한편 제시된 구상들을 2027년도 시정 주요 업무 계획과 예산안에 적극 반영해 시정 성과를 조기에 달성할 방침이다.

이민근 안산시장은 "민선 9기는 시민 여러분께 약속드린 도시의 변화와 대도약을 실질적인 성과로 완수해야 하는 매우 중차대한 시기"라며 "공약은 시민과의 가장 소중한 약속인 만큼, 모든 부서가 무거운 책임감을 갖고 사업의 실행력을 끌어올려 차질 없이 추진해 달라"고 당부했다. 이어 "2027년도 주요 정책과 예산안 역시 시민들이 일상생활 속에서 변화를 체감할 수 있는 실용적인 사업을 중심으로 내실 있게 준비해 중단 없는 안산 발전을 강력히 이끌어 나가겠다"고 강조했다.

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