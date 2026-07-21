韩提高单一股票杠杆ETF投资门槛 专家称效果仍待市场检验

纽斯频通讯社首尔7月21日电 韩国政府近日宣布，将大幅加强对单一股票杠杆ETF（交易型开放式指数基金）和ETN（交易型票据）的投资监管。多位专家表示，支持加强投资者保护的政策方向，但认为相关措施能否有效降低市场波动仍需经过市场检验，未来或有必要进一步完善相关制度。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社DB】

根据韩国金融监管部门公布的方案，单一股票杠杆ETF、ETN产品的基本保证金将由1000万韩元提高至3000万韩元（约合人民币13.7万元），最小交易单位扩大至20股。专家认为，新规将提高个人投资者特别是中小投资者进入相关市场的门槛。

不过，多位专家认为，仅依靠提高保证金和扩大交易单位，未必能够明显缩减单一股票杠杆产品规模，也难以显著降低三星电子和SK海力士等个股股价波动，政策效果最终仍需根据投资者行为和市场反应进行评估。

东国大学经营学系教授尹善中（音）表示，此次制度调整在尽量减少市场冲击的前提下实施，对中小投资者而言确实提高了投资门槛，但是否能够降低目前规模已较大的单一股票杠杆ETF资产管理规模（AUM）仍有待观察。

他认为，全额缴纳3000万韩元现金保证金将增加投资成本，而扩大交易单位是否会减少投资需求，还需要进一步验证。

淑明女子大学经济学系名誉教授申世敦（音）说，若监管部门认为单一股票杠杆产品加剧了三星电子和SK海力士股价波动，那么政策成效最终应体现在两家公司股价波动是否趋于稳定，而不应过早作出判断。

汉城大学经济学系教授金相奉（音）则认为，监管部门应先分析投资者平均投资金额，再据此设定保证金标准，目前3000万韩元的标准更接近沿用其他衍生品监管要求。仅将交易单位提高至20股，实际影响可能有限。

对于提高保证金门槛，专家认为，需在保护投资者和保障投资者自主选择权之间寻求平衡。一方面，新规可能减少中小投资者参与高风险产品交易；另一方面，监管部门也负有保护投资者、防范高风险产品风险的职责。

对于后续监管方向，专家普遍认为，如现有措施不足以实现稳定市场目标，未来仍需进一步完善制度，但具体方式存在不同看法。

申世敦建议，可研究将今后新上市单一股票杠杆产品的杠杆倍数由目前的2倍下调至1.5倍；金相奉则认为，与其调整杠杆倍数，不如进一步细化投资者准入标准，并根据实际投资规模制定更加科学的监管规则。

尹善中还建议，应同步完善基金管理公司和流动性提供者（LP）相关制度，在降低基金价格与净值偏离率、加强投资者保护的同时，兼顾市场稳定，避免因新基金大量设立导致ETF市场规模继续扩大。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社