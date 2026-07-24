금요일·음력 6월 11일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 24일(금요일·음력 6월 11일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 너무 과거에 매달리면 안 좋겠다.
72년생 : 시 한 수 읽어 보는 여유가 중요하겠다.
84년생 : 준비한 대로 도전하면 일이 성공하겠다.
96년생 : 앞만 보고 달려가는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 그동안 쌓아 온 신뢰 덕을 보겠다.
73년생 : 예전의 성과를 달성하겠다.
85년생 : 뜻을 세우면 반드시 성공할 수 있겠다.
97년생 : 춤을 추며 일을 성공시키겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 만족스러운 일이 생긴다.
74년생 : 예상했던 대로 흘러가겠다.
86년생 : 배려하고 베풀며 돌아오는 것이 크겠다.
98년생 : 때가 왔다. 지금 잡아야 하겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 뜻한 대로 일이 성사되겠다.
75년생 : 어렵던 일들이 술술 풀려나가겠다.
87년생 : 자신감을 갖고 가면 되겠다.
99년생 : 욕심 내지 말고 준비한 대로 해야 하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 새로운 사업에서 큰 이익이 나겠다.
76년생 : 자신을 믿고 직진하면 성공하겠다.
88년생 : 예상하지 못한 성공을 만날 수 있겠다.
00년생 : 모험하면 새로운 일이 생기겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 생각하지 못한 행운이 찾아오겠다.
77년생 : 매사가 뜻대로 잘 굴러가겠다.
89년생 : 지나간 일을 되새기며 미소를 머금겠다.
01년생 : 집중력을 발휘해야 하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 등불이 되는 일을 찾아내겠다.
78년생 : 노력하는 만큼 성과가 따르겠다.
90년생 : 전화위복의 순간을 맞이하겠다.
02년생 : 슬픈 옛이야기가 되는 사랑이겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 기발한 발상이 통할 수 있겠다.
79년생 : 신명나는 일이 많이 생기겠다.
91년생 : 준비한 대로 결과를 좋은 결과가 있겠다.
03년생 : 멀리 떠나는 심정을 맛볼 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 돈이 많이 붙는 사업이겠다.
80년생 : 사람들이 몰려오겠다.
92년생 : 정주고 마음 준 사람이 떠나겠다.
04년생 : 잊으려 하여도 잊이 못하는 일이 생기겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 마음먹은 대로 일이 풀려나가겠다.
81년생 : 어렵던 일 풀리기 시작하겠다.
93년생 : 일이 술술 풀려나가겠다.
05년생 : 돌아선 마음속에 미련이 너무 크겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
82년생 : 하던 일을 잠시 멈출 수 있겠다.
94년생 : 여기에서 포기하면 답이 없겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 고집을 부리면 부릴수록 손해를 보겠다.
83년생 : 인연 따라 흘러가는 것이 좋겠다.
95년생 : 즐기면서 만나는 사이가 되겠다.