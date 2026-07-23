목요일·음력 6월 10일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 23일(목요일·음력 6월 10일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 미련을 버리고 새 희망으로 도전해야 하겠다.
72년생 : 다시 시작하는 마음이 중요하겠다.
84년생 : 처음으로 돌아가는 마음 가짐이 중요하겠다.
96년생 : 새로운 사람을 만나 사랑하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 원하는 사업을 수주하겠다.
73년생 : 마음먹은 대로 일이 이루어지겠다.
85년생 : 한없이 적시는 빗물이 있겠다.
97년생 : 이 이상 더 좋을 수 없겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 어려움이 몰려오는 형국이겠다.
74년생 : 눈물 흘릴 일이 생기겠다.
86년생 : 일의 매듭이 잘 지어지겠다.
98년생 : 성과가 크게 나타나겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 재물 운이 좋겠다.
75년생 : 마음속으로 즐길 일이 많겠다.
87년생 : 마음 속 흠모가 사랑으로 발전하겠다.
99년생 : 노력한 대가를 받겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 내용도 좋고 결과도 좋다.
76년생 : 생각은 현실이 되는 법을 확인하겠다.
88년생 : 뚝심으로 일을 추진하는 것이 좋겠다.
00년생 : 돌고 돌아 다시 원점이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 다시 일을 시작할 수 있겠다.
77년생 : 연습도 없이 무대에 올려지겠다.
89년생 : 이별의 아픔이 찾아올 수 있겠다.
01년생 : 다시없는 기회를 맞이하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 즐거운 일이 계속 생긴다.
78년생 : 마음먹은 대로 일이 되겠다.
90년생 : 하는 일마다 즐거운 비명을 지르겠다.
02년생 : 아름다운 사랑을 시작할 수 있겠다,
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◆ 양띠(未)
67년생 : 속도가 매우 빨라지겠다.
79년생 : 곳간에 재물이 가득하다.
91년생 : 새로운 사람을 만나겠다.
03년생 : 따뜻한 손길이 상처를 매만져 주겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 도전과 열정이 필요하겠다.
80년생 : 큰 사업을 맡아서 하겠다.
92년생 : 좋은 운이 멀리서 몰려오겠다.
04년생 : 친구가 떠나는 아픔을 맛볼 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 어렵던 일들이 잘 풀려나가겠다.
81년생 : 한 걸음 한 걸음 차곡차곡 쌓아야 하겠다.
93년생 : 절규하는 상황이 발생하겠다.
05년생 : 허공에 대고 소리쳐야 하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 사업이 확장일로에 들어서겠다.
82년생 : 어둠은 가고 밝음만 온다.
94년생 : 사랑하는 사람을 만나 만리장성을 쌓겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 다시 보면 좋은 일이 되겠다.
83년생 : 버리면 버린 만큼 손해를 보겠다.
95년생 : 어둠이 가고 밝음이 오겠다.