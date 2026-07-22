수요일·음력 6월 9일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 22일(수요일·음력 6월 9일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 사랑에 사랑을 더하는 일이 생기겠다.
72년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
84년생 : 생각한 대로 일이 성공하겠다.
96년생 : 매우 의미가 있는 일이 생기겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 주식에 투자하면 큰 손해를 보겠다.
73년생 : 제조업 분야에 투자하면 성공하겠다.
85년생 : 인문학 분야에서 실력을 발휘하겠다.
97년생 : 난제가 풀려나가기 시작하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 일이 술술 풀려나가겠다.
74년생 : 뜻대로 원하는 바를 얻겠다.
86년생 : 원하던 바가 이루어지겠다.
98년생 : 좋은 사람과 인연을 맺겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 사업 확장 운이 들어오겠다.
75년생 : 지금까지 없었던 일을 만나겠다.
87년생 : 자신감이 가져야 일이 된다.
99년생 : 새로운 분야에서 일이 흥한다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 모든 일이 술술 풀려나간다.
76년생 : 다시 만나 일을 하면 좋겠다.
88년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
00년생 : 창조하는 삶을 살아갈 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 과정을 중요 시 해야 하겠다.
77년생 : 성공한 사람으로 평가받겠다.
89년생 : 새벽 동살이 비치는 형세이겠다.
01년생 : 하는 일마다 성공할 가능성 높겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 사람들이 몰려오는 형세이겠다.
78년생 : 자신 뜻대로 일이 돌아가겠다.
90년생 : 사랑의 미로를 방황할 수 있겠다.
02년생 : 생각 속에 떠오르는 그를 원망하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 무엇보다 중요한 것은 사랑이겠다.
79년생 : 어려운 사람을 만날 수 있겠다.
91년생 : 창밖을 응시하며 허망을 생각하겠다.
03년생 : 한 줄기 바람이 시원하게 불어오겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 사람을 믿고 맡기면 성공하겠다.
80년생 : 신뢰를 확보하는 것이 중요하겠다.
92년생 : 승부처다, 최선을 다해야 한다.
04년생 : 사랑을 진심으로 안아보는 기회를 갖겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 일이 어렵게 꼬일 수 있겠다.
81년생 : 희망이 보이기 시작하겠다.
93년생 : 곤란한 일이 발생할 수 있겠다.
05년생 : 철학으로 느끼는 사랑을 만날 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 다시 시작하는 것이 좋겠다.
82년생 : 믿었으면 다 주는 것이 좋겠다.
94년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 지금은 어렵지만 나중은 좋겠다.
83년생 : 구설수를 조심해야 하겠다.
95년생 : 간절한 마음을 가져야 일이 성사되겠다.