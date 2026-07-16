관광공사·빅오션, 수어 걷기여행→해변 플로깅, 수원·강릉서 '열린관광' 동행

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사가 15일부터 양일간 빅오션과 함께 무장애 여행프로그램을 진행했다.
- 수원에서는 농인·청인 20명이 수어걷기·국궁·도자기 체험을 했고 휠체어 접근 가능한 배리어프리 동선을 구성했다.
- 16일 강릉에서는 관광취약계층 36명이 해변·캠핑장·뮤지엄 관람과 빅오션 미니콘서트를 즐기며 열린관광 의미를 알렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 15일부터 양일간 수원, 강릉 등 일대에서 열린관광 명예홍보대사 '빅오션'과 함께하는 무장애 여행프로그램을 진행하고 있다.
이번 프로그램은 신체적 장벽 없이 누구나 여행을 즐길 수 있는 '열린관광'의 의미를 알리고, 관광취약계층의 여행기회를 확대하기 위해 마련됐다. 특히, 전 세계에 긍정적인 에너지를 전하고 있는 최초 청각장애인 아이돌 '빅오션'이 동행해 의미를 더했다.
먼저, 15일 수원에서는 수어로 일상 대화가 가능한 농인, 청인 등 20명과 함께하는 '수어걷기 여행'이 진행됐다. 참가자들은 연무대에서 방화수류정까지 함께 걷고, 국궁 체험과 도자기 핸드페인팅 체험을 즐겼다. 화성행궁에서는 수어 도슨트가 동행해 청각장애인 참가자의 관람을 도왔다. 식당, 카페 등 이동 동선은 휠체어가 쉽게 접근할 수 있는 배리어 프리(Barrier-Free) 장소로 구성했다.
16일에는 관광취약계층과 자원봉사단 등 36명이 강릉을 찾는다. 참가자들은 베리어 프리 해수욕장 '연곡해변'과 솔향기 캠핑장 플로깅 활동 후 강릉 아르떼뮤지엄을 관람한다. 저녁에는 해변에서 빅오션의 미니콘서트를 즐기며 일정을 마무리한다. 강릉무장애관광센터에서 이동 전 구간 무장애 차량을 지원해 편안한 여정을 돕는다.
공사 문지영 열린관광콘텐츠팀장은 "이번 여행은 장애가 여행의 걸림돌이 되지 않는다는 점과 일상에서 누구나 여행을 즐길 수 있다는 것을 보여준 뜻깊은 기회"라며, "공사는 이번 여정을 담은 홍보영상으로 모두가 누리는 열린관광 홍보에 앞장서겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com