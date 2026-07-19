인천 쿠팡 물류센터 화재 하루 넘게 계속…붕괴 우려에 소방대원 철수

AI 핵심 요약beta
- 소방당국이 19일 인천 쿠팡물류센터 화재를 계속 진압했다
- 가연성 적재물과 내부 구조 탓에 고열·붕괴 우려로 외부 방수 위주로 대응했다
- 인명 피해는 직원은 없고 소방대원 2명이 부상했으며 쿠팡은 센터 운영을 중단했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
6층서 시작된 불, 외벽 타고 7층까지 번져
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 인천 쿠팡 물류센터에서 발생한 화재가 하루를 넘겨 이어지고 있다. 불이 건물 6층에서 7층까지 번진 데다 내부에 생활용품과 포장재가 대량 적재돼 있어 소방당국이 진화에 어려움을 겪고 있다.
19일 소방당국에 따르면 전날 오전 6시54분께 인천 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 발생한 불은 이날 오전까지 완전히 꺼지지 않았다. 불은 6층에서 시작돼 외벽 등을 타고 7층 상당 구역까지 확산한 것으로 파악됐다.
소방당국은 전날 오전 대응 1단계를 발령한 뒤 낮 12시25분 대응 2단계로 격상했다. 오후 3시15분에는 서울·경기·충북·충남·강원 지역 소방력을 동원하는 국가소방동원령을 발령했다. 현장에는 소방관과 경찰 등 500명 안팎의 인력과 고가사다리차, 대용량포방사시스템, 무인파괴방수차 등 특수장비가 투입됐다.
진화 작업이 길어지는 것은 물류센터 내부 구조와 적재물 영향이 크다. 불이 난 층에는 종이상자, 비닐 포장재, 플라스틱 생활용품 등 불에 타기 쉬운 상품이 대량으로 쌓여 있는 것으로 알려졌다. 짙은 연기와 고열로 내부 진입도 쉽지 않은 상황이다.
소방당국은 건물 일부 붕괴 가능성도 염두에 두고 있다. 19일 오전에는 구조물 안전 우려가 제기되면서 현장 소방대원들에게 비상 탈출 명령이 내려졌다. 소방당국은 무리한 내부 진입을 자제하고 외부와 측면 램프 구역에서 방수 작업을 이어가고 있다.
화재 당시 건물 안에 있던 직원 등 121명은 모두 스스로 대피했다. 직원 인명 피해는 확인되지 않았지만, 진화 과정에서 소방대원 2명이 연기 흡입과 탈진 증상 등으로 병원으로 옮겨졌다.
불이 난 물류센터는 지상 8층, 연면적 29만9000㎡ 규모의 초대형 물류시설이다. 축구장 42개가량을 합친 면적으로, 2021년 대형 화재가 발생한 경기 이천 덕평물류센터보다 두 배 이상 크다.
화재 원인은 아직 확인되지 않았다. 소방당국과 경찰은 불을 완전히 끈 뒤 국립과학수사연구원 등과 합동감식을 진행해 최초 발화 지점과 전기설비, 자동화 장비, 스프링클러 작동 여부 등을 조사할 예정이다.
쿠팡은 해당 센터 운영을 중단하고 물량을 다른 수도권 물류센터로 분산할 것으로 보인다. 전국 물류망을 감안하면 로켓배송 전체 중단 가능성은 크지 않지만, 인천과 서울 서부권 등 일부 지역에서는 상품 품절이나 배송 지연이 발생할 수 있다.
정종철 쿠팡풀필먼트서비스 대표는 입장문을 통해 "이번 인천 물류센터 화재로 많은 분께 심려를 끼쳐드려 진심으로 송구하다"며 관계 당국 조사에 적극 협조하겠다고 밝혔다.
mkyo@newspim.com