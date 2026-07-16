국교위, 중학교 근현대사 확대 재논의…고교 역사 선택과목 신설 검토

AI 핵심 요약beta
- 국가교육위원회가 16일 중·고 역사 교육과정 개정 진행 여부를 재논의했다.
- 회의에서 역사 과목 근현대사 확대와 고교 역사 선택과목 신설, 학습기본권 특별위원회 구성 등을 심의했다.
- AI 시대 교육 방향 국민 의견을 중장기 국가교육발전계획에 반영해 학생들의 역사·사회 분석 능력 함양 기반을 마련하겠다고 밝혔다.
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'학습기본권 특별위원회' 추가 구성 논의
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 국가교육위원회는 중학교 역사 교과의 근현대사 비중을 확대하고 고등학교 역사 선택과목을 신설하는 내용의 국가교육과정 개정 요청을 다시 논의한다고 16일 밝혔다.
국교위는 이날 오후 3시 정부서울청사에서 2026년 제7차 회의를 열고 국가교육과정 수립·변경 요청 사항의 개정 절차 진행 여부를 심의·의결한다.
이번 안건에는 중학교 역사 과목의 근현대사 내용 확대와 중학교 사회 교과군인 사회·역사·도덕의 수업 시간 확보, 고등학교 역사 선택과목 신설 방안이 포함됐다.
국교위는 지난달 열린 제6차 회의에서 제안된 고교 선택과목 신설 대안을 포함해 중·고교 역사 교육과정 개정 요청을 재검토할 예정이다.
국가교육과정 전문위원회와 모니터링단의 검토 의견을 토대로 교육적 타당성과 학교 현장에 미칠 영향 등을 종합적으로 살펴 개정 절차 진행 여부를 결정한다.
국가교육과정 개정은 개정 요청 접수 이후 개정 진행 여부와 개정 계획안, 구체적인 개정안을 차례로 심의·의결하는 절차를 거친다. 이번 회의에서는 첫 단계인 개정 진행 여부를 판단한다.
국교위는 중장기 국가교육발전 전문위원회 위원을 추가로 위촉하는 안건도 심의한다. 지난달 위원 1명이 일신상의 이유로 사임하면서 발생한 결원을 충원하기 위한 조치다.
국민의 학습기본권을 전 생애에 걸쳐 보장하기 위한 '학습기본권 특별위원회'의 추가 구성 여부도 논의한다. 국교위는 학습기본권의 의미를 새롭게 해석하고 이를 실현하기 위한 정책 방안을 검토할 계획이다.
회의에서는 국민참여위원회가 지난달 진행한 'AI 시대, 우리 교육의 방향' 토론 결과도 보고된다.
국민참여위원회는 온·오프라인 토론회를 세 차례 열었으며 학생과 학부모, 교육 관계자, 시민 등 모두 335명이 참여했다.
참석자들은 AI와 구별되는 인간 고유의 영역과 역량, AI 시대에 필요한 교육과정·수업·평가의 변화, 학습과 직업을 연결하는 체계의 재구성 방안 등을 놓고 다양한 의견을 제시했다.
이와 함께 AI시대교육과 인문사회, 영유아교육, 학교공동체 회복 특별위원회의 주요 활동 내용과 중장기 국가교육발전계획 추진 현황도 논의한다.
차정인 국교위원장은 "이번 중·고등학교 역사 교육과정 개정 논의는 학생들이 근현대사를 깊이 있게 이해하고 역사와 사회 현상에 대한 분석·비평 능력을 기르기 위한 것"이라며 "학교에서 학생들이 정확한 역사적 사실을 알고 사회 현상을 탐구할 수 있는 교육 기반이 마련돼야 한다"고 밝혔다.
그러면서 "AI 시대 미래 교육 방향과 관련해 국민참여위원회와 교육 현장에서 제안한 의견을 중장기 국가교육발전계획에 반영하겠다"며 "국민의 목소리를 토대로 대한민국 교육의 이정표가 될 중장기 계획을 마련하겠다"고 강조했다.
jane94@newspim.com