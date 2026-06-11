국교위, 역사교육 개정 관련 논의…국민참여위원회 운영도 점검

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중·고 역사교육 개정안 추진 여부 및 타당성 종합 검토

국민참여위 활동계획과 특별위원회 논의 결과 등 점검

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 국가교육위원회가 국가교육과정 개정 여부와 국민참여위원회 운영 계획 등을 논의하기 위한 회의를 개최한다.

국교위는 11일 오후 3시 정부서울청사에서 '2026년 제6차 회의'를 연다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 =차정인 국교위 위원장이 14일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국교위 2026년 제5차 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.05.14 gdlee@newspim.com

이날 회의에서는 국가교육과정 전문위원회 공동위원장 위촉안을 비롯해 교육부가 요청한 국가교육과정 수립·변경 사안의 진행 여부를 심의·의결한다. 또한 제2기 국민참여위원회 6~7월 활동계획과 특별위원회 활동 내용, 국가교육발전계획 추진 현황 등을 보고받는다.

우선 국가교육과정 전문위원회 운영과 관련해 기존 단일 위원장 체제를 공동위원장 체제로 전환하는 위촉안을 심의한다. 이를 통해 교육과정 논의의 전문성과 균형성을 강화한다는 취지다.

이어 교육부가 요청한 국가교육과정 개정 사안의 진행 여부를 논의한다. 교육부는 학교 역사교육 활성화를 위해 중학교 역사 과목에서 근현대사 비중을 확대하고 사회 교과군의 수업시간을 확보하며 고등학교에 선택과목을 신설하는 방안을 제안했다.

국교위는 개정 취지와 교육적 타당성, 학교 현장에 미치는 영향 등을 종합적으로 검토해 추진 여부를 결정할 예정이다.

아울러 지난 4월 출범한 제2기 국민참여위원회의 6~7월 활동계획도 보고된다. 국민참여위원회는 5월 권역별 온라인 오리엔테이션을 마쳤으며 6월부터는 교육의 미래 방향에 대한 본격적인 토론을 진행할 계획이다.

이와 함께 인재강국, 고등교육, 고교교육 분야 특별위원회의 주요 논의 결과와 미래교육 방향에 대한 의견수렴 계획, 국가교육발전계획 추진 현황도 공유된다.

차정인 국교위위원장은 "국가교육과정은 학교교육의 기반인 만큼, 현장의 다양한 의견을 바탕으로 위원들과 함께 교육과정 개정 사안을 깊이 있게 살펴보고 바람직한 방향을 모색하겠다"며 "국민참여위원회를 내실 있게 운영해 미래교육 방향에 대한 사회적 공감대를 넓혀가는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

이어 "특별위원회에서 논의된 내용을 면밀히 검토하고, 주요한 정책과제는 차질없이 정책화를 추진해 나가겠다"고 강조했다.

hyeng0@newspim.com