전남공무원노조 "껍데기만 남는 통합 거부"

AI 핵심 요약beta
- 전남 공무원노조가 15일 권익사수 결의대회를 열었다.
- 핵심 권한의 지역 균형 배치와 공정한 인사를 촉구했다.
- 핵심 기능 광주 집중 시 지역경제 위축을 우려했다.
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"행정부시장, 핵심부서 균등배치 재검토 약속… 대화 국면 전환 기대"
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 논의를 둘러싼 전남지역 공무원노조가 핵심 권한의 지역 균형 배치를 요구하며 투쟁 수위를 이어가고 있다.
전남도청열린공무원노동조합과 전남도청공무원노동조합은 15일 무안 전남도청 윤선도홀에서 '전남도 권익사수 2차 결의대회'를 열고 조직·인사 운영의 공정성과 핵심 기능의 균형 배치를 촉구했다.
양 노조는 전날 행정부시장과 특별시 3개 노조가 약 100분간 간담회를 갖고 종전 근무지 보장과 기관유지 기능의 청사 간 균등 배치 등 5개 요구안을 전달했다고 밝혔다. 특히 기획·예산·인사 등 핵심 기능이 광주로 집중될 경우 전남지역 청사의 회의와 행사 기능이 이전돼 지역 경제 위축으로 이어질 수 있다고 강조했다.
이에 대해 행정부시장은 '기관유지 핵심기능'의 균형 있는 배치 방안에 대해 시장께서도 그 필요성을 충분히 인식하고 있으며 신중하게 검토 중이며, 다양한 의견을 종합적으로 검토하고 있는 만큼 최종적인 판단을 위해 조금 더 시간을 달라고 밝혔다.
양 노조는 이를 대화 국면 전환의 신호로 보고 당초 예정했던 위원장 삭발식을 연기했다. 이날 결의대회에서는 통합 과정에서 전남지역 권한 약화를 우려하는 현장 발언도 이어졌다.
노조 측은 "부서 숫자를 늘리는 것으로는 균형이 확보되지 않는다"며 "기획·예산·인사·조직 등 핵심 권한이 어디에 있느냐에 따라 지역의 미래가 달라진다"고 주장했다. 이어 "핵심 기능이 광주에 집중되면 정책과 예산 논의를 위해 이동이 불가피해지고 사람과 자본이 광주로 쏠려 전남 상권과 경제에 영향을 줄 수 있다"고 밝혔다.
또 "권한이 없는 청사는 껍데기에 불과하다"며 "전남도청 명칭 유지와 실질적 권한 부여, 조직·인사 계획 공개가 필요하다"고 요구했다.
양 노조는 "균형 있는 통합과 공정한 인사가 실질적으로 이행될 때까지 결의대회를 이어가겠다"며 "재검토가 실행으로 이어지지 않을 경우 더 강도 높은 대응에 나설 것"이라고 밝혔다.
ej7648@newspim.com