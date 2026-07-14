씨유메디칼, AED 원격관리로 모빌리티 응급의료 시장 진출

AI 핵심 요약beta
- 씨유메디칼이 14일 RMS LINK 기반 확장 가능성을 밝혔다.
- 모빌리티 플랫폼과 연계해 인근 AED 확인을 검토했다.
- 생활권 응급의료 관제 서비스로 발전 가능성을 봤다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자동심장충격기(AED) 전문기업 씨유메디칼은 AED 원격관리시스템 'RMS LINK'를 기반으로 모빌리티 플랫폼과 연계한 응급의료 인프라 시장 진출 가능성이 주목받고 있다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 씨유메디칼은 2002년 국내 최초로 AED를 개발한 이후 미국 FDA, 유럽 CE, 일본 JFDA 인증을 획득하고 80여 개국에 제품을 수출해온 AED 전문기업이다. 일본 현지 법인 CU Japan을 통해 현지 입찰·조달 시장에서 실적을 쌓아왔으며, 2023년에는 일본 추에츠클린서비스와 80억원 규모의 AED 공급계약을 체결했다.
RMS LINK는 설치된 AED의 배터리·패드 상태, 점검 이력, 위치 정보 등을 원격으로 확인할 수 있는 시스템이다. 위치 기반 모빌리티 앱과 연계될 경우 이용자가 가까운 포트를 찾듯 인근 AED의 위치와 작동 가능 여부를 함께 확인하는 구조로 확장할 수 있다.
특히 공유 모빌리티 거점이 생활권 전반으로 확대되는 가운데, AED 보급이 확대될수록 개별 기기를 직접 순회 점검하는 방식보다 원격관리시스템을 통한 상시 관리의 필요성이 커지고 있다. 모빌리티 플랫폼의 위치 데이터와 AED 원격관리 데이터가 결합되면 단순 기기 공급을 넘어 생활권 기반 응급의료 관제 서비스로 발전할 수 있다는 평가다.
씨유메디칼 관계자는 "AED는 설치 확대만큼 상시 사용 가능한 상태로 관리하는 것이 중요하다"며 "RMS LINK를 기반으로 다양한 생활 인프라와 연계해 응급의료 접근성을 높이는 방안을 지속 검토하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com