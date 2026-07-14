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2026.07.14 (화)
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주택공급 부동산토론회 개최…패널들, 정비사업 활성화·공공임대 확대 제언

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  • 정부가 14일부터 16일까지 국민 의견 수렴 위한 부동산 토론회를 열었다.
  • 첫 토론회에서는 주택공급 확대를 중심으로 비아파트·재건축·도심공공택지·임대·청년주거·규제완화 7개 주제를 논의했다.
  • 정부는 23일 대통령 주재 종합 토론회에서 분야별 논의와 국민 의견을 종합해 부동산 제도 개선에 반영할 계획이라고 밝혔다.

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국토부 주재 주택공급 확대 토론회 개최…정비사업부터 공공임대까지 다뤄
빌라 등 비아파트 공급 라인 재건해야…주거비 완화, 재정 투입 절실 제기

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 정부가 수립하는 부동산·주택 정책에 대한 국민 의견을 듣기 위한 자리가 마련된다. 이 자리에서는 부동산시장 전문가들과 개발 사업자 및 일반 부동산 수요자들의 각자의 의견을 전달하는 시간으로 채워졌다. 

14일 국토교통부에 따르면 이날 오후 2시30분부터 서울에서 '부동산정책, 국민의 목소리를 듣습니다'를 주제로 부동산 토론회가 열렸다. 정부는 이날부터 15일과 16일 세차례에 걸쳐 부동산 토론회를 연다. 14일 개최된 토론회는 김윤덕 국토교통부 장관이 주재하며 주택 공급 확대에 관한 이야기를 중심으로 진행됐다. 

이날 토론회는 김윤덕 장관의 축사에 이어 진미윤 명지대 부동산학과 교수가 '국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안'을 발제하며 문을 열었다. 진 교수는 발제에서 ▲주택공급 파이프 라인 복원 ▲다양한 공급 생태계 조성 ▲임차가구의 주거부담 완화 세 가지를 중점적으로 다뤘다. 

김윤덕 국토부 장관을 중심으로 패널들이 주택공급 확대 방안을 위한 부동산 토론회를 진행하는 모습 [사진=국토부]

진 교수의 발제에 이어 이용만 한성대 명예교수가 진행하는 토론회가 이어졌다. 토론은 ▲이후빈 강원대 부동산학과 조교수 ▲박천규 국토연구원 주택부동산연구본부장 ▲김덕례 주택산업연구원 선임연구위원 ▲김효선 KB국민은행 부동산 수석전문위원 ▲최은영 한국도시연구소 소장 ▲서미숙 연합뉴스 부장 ▲김진수 JD종합건설 대표이사 ▲김용진 대한토지신탁 리츠1본부장 ▲최하은 민달팽이유니온 활동가가 참여했다. 

토론은 모두 7개 주제로 이뤄졌으며 각 주제 마다 2명의 패널이 주제에 대한 입장을 밝히고 2~3인의 일반인 방청객이 대정부 정책 지원을 요청하는 형식으로 구성됐다. 

첫번째 주제는 비아파트 공급 회복이다. 이 주제에서는 빌라로 통칭되는 비아파트 주택의 공급 활성화를 토대로 한 주거 사다리 복원 문제가 집중적으로 다뤄졌다. 두번째 주제인 재건축 재개발 활성화에서는 민간 정비사업 지원 필요성을 먼저 정의하고 지원 대책으로 특히 재건축·재개발 이주비 문제를 중점적으로 지적했다. 

세번째 도심공공택지 공급 주제에서는 도심공공주택복합사업을 비롯한 도심부 공공주택 공급 방안에 대한 토론이 이어졌다. 이어 네번째 공공부문 분양-임대 적정 비율 주제에서는 한국토지주택공사(LH)가 직접 시행으로 추진되는 3기 신도시 등 공공택지에서 분양주택과 임대주택의 비율을 조정하는 문제가 다뤄졌다. 여기서 일부 패널은 임대 비율 35% 수준을 주장한 반면 일부 패널은 50% 이상 임대 공급을 강조했다.   

다서번째 주제는 임대공급 다변화다. 이 부문에서는 공공 임대주택 재고 확대와 함께 민간임대주택 공급 확대를 위한 정책 제언이 이뤄졌으며 전세사기를 방지하기 위한 감독기구 설립 등의 제안도 나왔다. 

여섯번째 청년·신혼부부 주거비 완화에서는 정부의 재정 지출을 요구하는 목소리가 나왔으며 아울러 협소한 청년 임대주택의 개선 요구와 함께 부모의 소득·자산 기준과 별개로 청년들의 소득 수준 만으로 임대주택을 공급해야한다는 정책 제언도 나왔다. 

마지막 일곱번째 도시건축 규제 완화 주제에서는 건축 규제를 유연하게 적용해야한다는 의견이 나왔다. 특히 계획의 유연성, 용도의 유연성 두가지 분야를 다루며 지역 특성에 따른 건축 규제 차별화와 함께 업무시설의 주거시설전환 등 최근 국토부가 추진하고 있는 사업의 활성화를 요구하는 목소리가 나왔다. 

 

정부는 부동산 토론회를 15일과 16일에도 이어갈 예정이다. 15일은 금융위원회 주재로 주택 금융 활용 문제가 중점 주제로 다뤄진다. 이어 16일에는 재정경제부 주재 아래 부동산세제에 관한 논의가 이뤄질 예정이다. 정부는 최종적으로 오는 23일 이재명 대통령이 주재하는 종합 토론회를 열고 앞선 분야별 토론회와 홈페이지에 제기된 주요 의견을 종합적으로 논의하는 자리를 마련한다. 

국토부 관계자는 "정부는 이번 토론회를 계기로 부동산정책 수립 과정에서 국민 참여 기회를 확대하고 제기된 의견들은 적극 검토해 제도 개선에 활용할 계획"이라며 "정책 발표 및 시행 이후에도 국민과의 소통을 지속해 나갈 방침"이라고 말했다.

donglee@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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