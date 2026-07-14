전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.14 (화)
KYD 디데이
산업 자동차

속보

더보기

노바테크, 현대차그룹·제로원 등 70억원 투자 유치…북미 로봇시장 공략

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 노바테크가 14일 제로원 등으로부터 누적 70억원 투자를 유치했다
  • 노바테크는 PiPER 플랫폼과 대규모 로봇 관제 프로젝트 성공으로 글로벌 최고 수준 기술력을 입증했다
  • 노바테크는 북미 물류시장 공략과 RaaS 모델로 사업 확대해 2035년 매출 2800억원을 목표로 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현대차 조지아 메타플랜트 300여 대 이기종 로봇 통합 관제 기술력 인정
피지컬 AI 플랫폼 'PiPER' 고도화…RaaS 앞세워 북미 물류시장 진출

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 산업용 로봇 오케스트레이션 플랫폼 기업 노바테크가 현대자동차그룹 제로원과 현대차증권 모빌리티펀드, 퀀텀벤처스코리아 등으로부터 누적 70억원 규모의 투자를 유치했다. 회사는 확보한 투자금을 바탕으로 피지컬 AI 플랫폼을 고도화하고 북미 물류 자동화 시장 공략에 본격적으로 나설 계획이다.

노바테크는 14일 현대자동차그룹의 오픈이노베이션 플랫폼인 제로원을 비롯해 현대차증권 모빌리티펀드, 퀀텀벤처스코리아 등으로부터 전략적 투자를 유치했다고 밝혔다. 현재 복수의 기관투자가들과 추가 투자 협의도 진행 중이다.

이번 투자는 노바테크가 현대자동차그룹의 글로벌 생산기지에서 대규모 로봇 통합 관제 프로젝트를 잇달아 성공시키며 기술력을 입증한 점이 높게 평가된 결과다. 특히 현대차그룹 제로원이 전략적 투자자로 참여하면서 스마트팩토리 핵심 기술 기업으로서 성장 가능성을 인정받았다는 평가가 나온다.

노바테크는 현대자동차그룹의 북미 전기차 생산 거점인 미국 조지아 메타플랜트(HMGMA)에서 서로 다른 제조사의 AGV(무인운반차), AMR(자율이동로봇), 무인지게차 등 12종, 300여 대의 물류 로봇을 단일 플랫폼으로 통합 관제하는 시스템을 구축·운영하고 있다.

다양한 제조사의 로봇이 작업자와 생산설비가 혼재된 환경에서 교착 상태 없이 24시간 연속 가동되는 사례는 세계적으로도 드문 대규모 프로젝트로 꼽힌다. 노바테크는 이를 통해 글로벌 최고 수준의 로봇 오케스트레이션 기술력을 검증받았다고 설명했다.

앞서 현대자동차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)에서도 컨베이어벨트 없는 셀(Cell) 생산방식 공장에 150여 대의 물류 로봇을 통합 제어하는 시스템을 구축했다. 생산관리시스템(MES), 물류제어시스템(WCS), PLC 설비를 하나의 플랫폼으로 연결해 공장 전체를 실시간으로 운영하는 기술을 구현했다.

노바테크 로봇 오케스트레이션 기술이 적용된 조지아 메타플랜트 현장.[노바테크 제공]

회사의 핵심 경쟁력은 자체 개발한 피지컬 AI 기반 로봇 오케스트레이션 플랫폼 'PiPER(파이퍼)'다. PiPER는 제조사가 다른 AGV와 AMR, 무인지게차는 물론 휴머노이드 로봇까지 하나의 인터페이스에서 통합 제어할 수 있는 국내 유일의 멀티벤더 로봇 오케스트레이션 플랫폼이다.

특정 제조사 장비에 종속되는 '벤더 락인(Vendor Lock-in)' 문제를 해결해 고객이 다양한 로봇을 자유롭게 조합할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다. 여기에 디지털 트윈 기술을 접목해 실제 구축 전에 100만 회 이상의 시뮬레이션을 수행, 최적의 로봇 운영 환경을 설계하고 구축 리스크를 최소화했다.

노바테크는 가상 환경에서 학습한 AI 모델을 실제 로봇에 적용하는 'Sim-to-Real' 기술도 확보했다. 이를 통해 로봇 자동화 시스템 구축 기간을 기존보다 최대 80% 단축할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

회사는 이번 투자금을 기반으로 북미 시장 공략을 본격화한다. 미국 로스앤젤레스(LA), 시카고, 댈러스, 애틀랜타 등 주요 물류 거점을 중심으로 사업 기반을 확대하고, 초기 투자 부담 없이 월 구독 방식으로 로봇 자동화를 이용할 수 있는 RaaS(Robot-as-a-Service) 모델을 앞세워 현지 물류센터와 3PL 시장을 공략할 계획이다.

현재 미국 캘리포니아와 일리노이, 조지아 등에서 10여 개 기업과 파일럿 프로젝트 및 도입 협의를 진행하고 있으며, 국내에서도 현대차그룹 협력사를 중심으로 제조 물류 자동화 사업을 확대하고 있다. 회사가 확보한 2025~2026년 국내외 사업 파이프라인은 약 640억원 규모다.

투자에 참여한 한 기관 관계자는 "피지컬 AI 시대의 경쟁력은 개별 로봇이 아니라 수백 대의 이기종 로봇을 하나의 시스템처럼 운영하는 오케스트레이션 소프트웨어에 있다"며 "노바테크는 세계 최고 수준의 제조 현장에서 이를 실제로 입증한 국내 대표 기업"이라고 말했다.

송동석 노바테크 대표는 "이번 투자는 현대차그룹 미래 공장에서 축적한 기술력과 신뢰를 인정받은 결과"라며 "검증된 제조 현장의 경험을 북미 물류시장으로 확장해 PiPER를 글로벌 로봇 오케스트레이션 플랫폼의 표준으로 성장시키겠다"고 밝혔다.

2015년 설립된 노바테크는 산업용 로봇 오케스트레이션과 디지털 트윈 기술을 전문으로 하는 기업이다. 현대자동차그룹과 한화 등 국내외 주요 기업을 고객사로 확보하고 있으며, 평균 25년 이상의 경력을 보유한 로봇·AI 전문가들이 핵심 기술 개발을 이끌고 있다. 회사는 2028년 북미 시장 기반을 확보한 뒤 아시아와 유럽 등 글로벌 시장으로 사업을 확대하고, 2035년 매출 2800억원 달성을 목표로 하고 있다.

windy@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
사진
트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동