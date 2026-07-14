하이브 새 걸그룹 세인트 새틴, 데뷔 전 멤버 이탈…렉시 팀 떠난다

AI 핵심 요약beta
- 하이브x게펜레코드는 14일 렉시의 세인트 새틴 탈퇴를 발표했다.
- 양측은 상호 합의로 결별했고 렉시는 소속사도 떠났다.
- 세인트 새틴은 3인 체제로 하반기 데뷔를 준비 중이다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하이브와 게펜레코드의 합작 걸그룹 세인트 새틴(SAINT SATINE)이 데뷔를 앞두고 멤버 변화를 맞았다. 렉시가 팀과 소속사를 모두 떠나기로 했다.
하이브x게펜레코드 합작 법인 에이치엑스지(HxG)는 14일 "그룹의 향후 활동과 관련해 렉시와 폭넓고 신중한 논의를 진행한 끝에 상호 합의로 각자의 길을 걷기로 했다"고 밝혔다.
이어 "렉시는 더 이상 세인트 새틴의 멤버이자 에이치엑스지 소속 아티스트로 활동하지 않는다"며 "렉시의 앞날을 진심으로 응원한다"고 전했다.
세인트 새틴은 캣츠아이(KATSEYE)에 이은 하이브와 게펜레코드의 두 번째 글로벌 걸그룹이다. 당초 에밀리(미국), 렉시(스웨덴), 사쿠라(일본), 사마라(브라질) 등 4인조로 데뷔를 준비했으나, 렉시의 탈퇴로 3인 체제로 활동하게 됐다.
한편 세인트 새틴은 올해 하반기 데뷔를 목표로 막바지 준비에 박차를 가하고 있다.
moonddo00@newspim.com