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'안 사면 손해'에서 '더 떨어질까'…공포로 변한 심리, 추가 급락 가능성은

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AI 핵심 요약

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  • 국내 증권사들이 14일 최근 반도체 급락과 FOMO가 공포로 변한 투자심리를 진단했다
  • 레버리지·신용 쏠림이 반대매매·외국인 매도와 겹치며 단기 변동성이 커졌지만 업황 사이클이 꺾인 것은 아니라는 분석이다
  • 추가 급락 여부는 외국인 수급·실적·AI 투자 지속에 달렸으며, 실적 확인 시 불확실성이 완화되고 반도체 주가 반등 가능성이 높다고 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

레버리지·신용 청산이 키운 공포 "매도가 매도 부르는 구조"
"업황은 아직 안 꺾여" EPS·AI 투자 유지가 반등 분수령

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 증시를 사상 최고치까지 끌어올린 반도체가 이번에는 시장 하락의 중심에 섰다. 삼성전자와 SK하이닉스를 보유하지 않으면 상승장에서 소외될 수 있다는 '포모(FOMO·Fear of Missing Out)'가 최근 급락을 거치며 '더 떨어질 수 있다'는 공포로 바뀌고 있다는 진단이 나온다.

14일 뉴스핌이 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 대신증권 등 국내 주요 증권사를 대상으로 최근 반도체 급락이 투자자들의 FOMO를 공포로 바꾸고 있는지와 향후 증시 향방을 취재한 결과, 심리와 수급 불안에 따른 단기 변동성 확대 가능성은 인정하면서도 반도체 업황 자체가 꺾인 것은 아니라는 데 의견을 모았다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 669.01포인트(8.95%) 하락한 6806.93으로, 코스닥은 전장 종가보다 38.07포인트(4.55%) 하락한 799.36으로 거래가 마감된 가운데 13일 오후 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 종가보다 2.0원 오른 1503.4원에 주간거래를 기록했다. 2026.07.13 yeawon2@newspim.com

FOMO가 공포로…레버리지·신용 쏠림이 악순환 부르나

이번 조정의 핵심은 주가보다 투자 심리의 변화다.

반도체를 사지 않으면 시장 수익률을 따라가기 어렵다는 FOMO는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 신용거래 확대로 이어졌다. 그러나 최근 주가가 급락하면서 투자자들의 관심은 '더 오를까'에서 '더 떨어질까'로 빠르게 옮겨가고 있다.

시장에서는 이 같은 심리 변화가 레버리지 ETF 리밸런싱과 신용거래 청산을 자극하며 매도 압력을 키우는 악순환으로 이어질 수 있다는 우려가 나온다. 실제 시장 지표도 투자심리 위축을 보여준다.

미래에셋증권은 "최근 코스피가 50일 이동평균선을 하회하며 기술적 약세 흐름에 들어섰지만, 펀더멘털 훼손보다는 과도하게 쌓였던 기대와 레버리지 포지션이 한꺼번에 흔들린 결과"라고 진단했다. 이어 "코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 91.23까지 치솟은 뒤 최근 82.08 수준으로 낮아졌지만 여전히 장기 평균의 세 배 이상"이라며 "고객예탁금도 138조원에서 112조원 수준으로 줄어 투자 심리가 이전보다 크게 약해진 상태"라고 설명했다.

대신증권도 최근 FOMO가 공포로 전환되는 흐름에는 공감했다. 외국인과 기관의 반도체 매도가 집중되면서 코스피 급락 과정에서 반도체 낙폭이 가장 크게 나타났다는 설명이다.

강대승 SK증권 연구원은 "신용거래융자 잔고가 감소세로 전환했고 투자자예탁금도 빠르게 줄고 있다"며 "순매수는 이어지고 있지만 이를 뒷받침하는 자금의 기초체력은 이미 약해지고 있다"고 말했다. 이어 "주식시장 우상향을 이끌어온 개인투자자들의 믿음도 흔들리고 있다"고 덧붙였다.

실제로 단일종목 레버리지 ETF의 총운용자산(AUM)은 지난 6월 25일 17조4000억원에서 최근 9조3000억원으로 감소했다. 미래에셋증권은 "주가 하락이 ETF 리밸런싱과 반대매매를 자극하고, 이것이 다시 매도 압력을 키우는 피드백 구조가 형성되고 있다"고 설명했다.

NH투자증권도 "현재 시장은 하락이 다시 매도를 부르고 투자자들이 하락 근거만 선택적으로 받아들이는 '확증편향'이 나타나기 쉬운 국면"이라며 "개인투자자의 관망이 길어질 경우 작은 매도에도 낙폭이 확대되는 구조가 반복될 수 있다"고 진단했다.

공포가 추가 급락으로 번질까…외국인 수급·실적이 관건

결국 시장의 관심은 FOMO가 공포로 바뀐 심리가 추가 매도를 부르는 악순환으로 이어질지 여부다. 다만 증권사들은 투자심리 악화와 실제 추세 하락은 구분해서 볼 필요가 있다고 진단했다.

신한투자증권은 "최근 시장 흐름은 신용·반대매매 물량보다 외국인의 선물 매도와 같은 외부 수급 변수에 더 밀접하게 연동되고 있다"며 "ETF 청산만으로 최근 하락을 설명하기는 어렵다"고 분석했다.

증권가는 추가 급락 여부를 판단할 핵심 변수로 외국인의 현·선물 수급과 삼성전자·SK하이닉스의 이익 추정치(EPS)를 꼽았다. 여기에 코스피가 전저점과 200일 이동평균선을 차례로 이탈하는지도 함께 확인해야 한다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 37.87포인트(0.56%) 내린 6769.06로, 코스닥은 전장 종가보다 0.62포인트(0.08%) 상승한 799.98로 거래가 시작된 가운데 14일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1498.5원에 거래되고 있다. 2026.07.14 khwphoto@newspim.com

최근 반도체주 급락에는 실적 기대가 정점에 가까워졌다는 우려도 반영됐다. 흥국증권에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 12개월 선행 당기순이익 증가율은 이달 각각 9.3%, 6.7%로 낮아졌다.

이영원 흥국증권 연구원은 "지난 분기까지 이어진 이익 증가와 영업이익률 개선이 2분기 이후 성장률 둔화로 전환되면서 성장 동력 약화 우려가 반영되고 있다"고 말했다.

미래에셋증권은 최근 반도체주 하락의 배경으로 레버리지 수급의 반작용과 함께 SK하이닉스 ADR 상장 기대 소멸, 반도체 수출 개선이 가격 상승에 치우쳤다는 점 등을 꼽았다.

반면 NH투자증권은 "최근 조정은 펀더멘털 훼손이 아니라 이익 증가율과 인공지능(AI) 투자 둔화 우려를 시장이 먼저 반영한 것에 가깝다"며 "절대적인 이익 수준은 여전히 견조하다"고 평가했다. 대신증권도 "한 달 내 추가 급락 가능성은 낮다"면서도 "반도체 실적이나 AI 산업에 대한 불안 심리가 다시 커질 경우 투자심리와 수급에 따른 변동성은 확대될 수 있다"고 내다봤다.

◆ 공포 이길 변수는 실적…AI 투자 유지가 반등 조건

전문가들은 아직 반도체 사이클 자체가 꺾였다고 보기는 어렵다는 데 무게를 두고 있다.

이종욱 삼성증권 팀장은 "사이클은 바뀐 게 없다. 바닥이 미끄러워졌을 뿐"이라며 "주가 변동성과 메모리 업황은 구분해서 봐야 한다"고 말했다. 이어 "현재는 사이클의 고점이라기보다 조정에 가깝다"고 진단했다.

반등의 핵심 조건으로는 실적과 AI 투자 지속 여부가 공통적으로 제시됐다. 미래에셋증권은 현재에 대해 "가격은 매력적이지만 수급은 취약한 구간"으로 평가하며 외국인 매도세 진정과 레버리지 ETF 매물 소화, SK하이닉스 실적, 미국 빅테크의 AI 설비투자(CapEx) 확인이 필요하다고 분석했다.

대신증권도 삼성전자와 SK하이닉스의 이익 전망 상향, HBM4 출하 확대, 글로벌 AI 설비투자 지속, 외국인 순매수 전환 등을 반등 조건으로 꼽았다. 반대로 EPS 하향과 HBM 수요 둔화, 외국인 순매도가 동시에 나타날 경우에는 상승 추세가 훼손될 가능성이 있다고 봤다.

메모리 업황 역시 아직은 구조적인 둔화보다 성장 속도 조정 국면이라는 분석이다. 한동희 SK증권 연구원은 "메모리 가격 상승률 둔화를 과거처럼 피크아웃 신호로 해석해서는 안 된다"며 "현재는 공급 부족이 이어지고 있고 AI 시스템 구축을 위한 메모리 수요도 유지되고 있다"고 설명했다.

NH투자증권도 "최근 시장 변동성은 메모리 업황과 AI 투자 기대를 재조정하는 과정의 성격이 강하다"며 "실적 시즌을 통해 펀더멘털이 다시 확인되면 불확실성도 완화될 것"이라고 전망했다.

강대승 SK증권 연구원은 "AI 성장 스토리가 무너진 것이 아니라 성장 속도에 대한 의구심이 커진 것이 현재 조정의 핵심"이라며 "하이퍼스케일러들의 2분기 실적 발표에서 AI 투자와 CapEx 확대 기조가 유지된다면 투자심리도 점차 회복되며 반도체 주가 역시 반등 흐름을 나타낼 가능성이 높다"고 말했다.

nylee54@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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