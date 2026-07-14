[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 14일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 14일 '투데이 ANDA' 경제뉴스레터를 오후4시에 배달했다.
- 14일자 뉴스레터에는 정부 '345비전' 등 경제정책과 부동산·증시 기사들이 담겼다.
- 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'는 토요일 오후3시에 주1회 발송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
14일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲오세훈 '주택 행정' 언급하자…李대통령 "그 얘기는 나중에" ▲성장률 3%, 수출 4위, 소득 5만弗…정부 '345비전' 제시 ▲폭염 꺾이고 장맛비…밤부터 수도권·강원 최대 120mm ▲외국인 매도세 코스닥 5% 급락…매도 사이드카 발동 ▲반포 원베일리 130억 '신고가'…초고가 주택 과세 손보나 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.