'금리 인상 온다' 채권시장 참가자 10명 중 7명, 7월 금통위 전망

물가 부담·긴축 기조에 인상 기대 급증

종합 BMSI 86.2로 소폭 개선…기준선 100은 하회

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 채권시장 참가자 10명 중 7명이 이달 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리를 인상할 것으로 전망했다. 물가 상승세가 목표치를 웃도는 데다 한국은행이 잇따라 긴축 필요성을 강조하면서 채권시장도 금리 인상 가능성을 크게 반영하는 모습이다.

14일 금융투자협회가 발표한 '2026년 8월 채권시장지표(BMSI)'에 따르면 응답자의 66%는 오는 16일 열리는 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리가 인상될 것으로 예상했다. 기준금리 동결을 전망한 응답은 34%였다.

이는 5월 조사에서 인상 전망이 1%, 동결 전망이 99%였던 것과 비교하면 인상 전망이 크게 확대된 것이다. 실제 지난 5월 금통위에서는 기준금리가 동결됐다.

[자료=금융투자협회]

채권시장 투자심리는 전월보다 소폭 개선됐다. 8월 종합 채권시장지표(BMSI)는 86.2로 전월(85.1)보다 1.1포인트 상승했다. 기준선인 100을 밑돌아 여전히 약세 심리를 나타냈지만, 시장금리 상승 우려는 다소 완화됐다.

금리 전망도 전월보다 개선됐다. 금리전망 BMSI는 84.0으로 전월(71.0)보다 13포인트 상승했다. 금리 상승을 예상한 응답자는 전체의 30%로 전월(45%)보다 크게 줄었고, 금리 보합 응답은 56%로 늘었다. 반면 금리 하락을 전망한 응답은 14%로 집계됐다.

물가에 대한 경계심은 다소 완화됐다. 물가 BMSI는 99.0으로 전월(50.0) 대비 큰 폭으로 개선됐다. 물가 상승을 예상한 응답 비율은 52%에서 19%로 낮아진 반면 물가 하락 전망은 2%에서 18%로 확대됐다. 물가가 보합 수준을 유지할 것으로 본 응답은 63%로 가장 높은 비중을 차지했다.

환율 BMSI는 129.0으로 전월(91.0)보다 상승했다. 환율 하락(원화 강세)을 예상한 응답은 43%로 전월(15%) 대비 크게 늘었고, 환율 상승을 전망한 응답은 24%에서 14%로 감소했다.

경기 관련 지표에 대해서는 대체로 현 수준을 유지할 것이라는 전망이 우세했다. 산업생산지수 BMSI는 96.0, 소비자심리지수 BMSI는 98.0으로 각각 전월보다 소폭 개선됐다. 산업생산과 소비 심리 모두 보합을 전망한 응답이 가장 많았다.

이번 조사는 지난 3일부터 8일까지 채권보유 및 운용관련 종사자를 대상으로 실시됐으며, 50개 기관 100명이 설문에 참여했다.

rkgml925@newspim.com