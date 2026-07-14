BMW그룹코리아, 개편된 전기차 보조금 기준서 '고득점'

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW그룹코리아의 전기차 라인업이 개편된 전기차 국고보조금 체계에서 성능과 충전 인프라, 사후서비스(AS) 등 종합 평가에서 높은 점수를 받으며 경쟁력을 입증했다.

BMW I패밀리. [사진=BMW코리아]

BMW그룹코리아는 새 전기차 보조금 기준에 따라 MINI 에이스맨 E가 프리미엄 수입 전기차 가운데 가장 많은 400만원의 국고보조금을 받게 됐다고 14일 밝혔다. MINI 쿠퍼 SE도 396만원의 보조금이 책정됐으며, MINI 컨트리맨 SE ALL4와 JCW 에이스맨, JCW 등도 200만원 안팎의 보조금을 적용받는다.

BMW 브랜드에서는 최근 출시된 더 뉴 iX3가 275만원의 국고보조금을 받는다. iX3는 전비와 1회 충전 주행거리로 평가하는 성능 보조금과 최대 360kW 충전 속도, BMW 최초의 V2L 기능 등에서 최고 수준의 평가를 받았다. 이 밖에 i4, i5, iX1, iX2 등 주요 전기차 라인업도 높은 점수를 기록했다.

이번 보조금은 전비와 주행거리뿐 아니라 배터리 효율성과 환경성, 충전 인프라 구축 기여도, 제조사의 AS 서비스 역량 등을 종합 평가해 산정됐다.

BMW그룹코리아는 현재까지 전국에 3030기의 전기차 충전기를 구축했으며, 최근 국내 최초로 공용 400kW 초급속 충전기를 설치했다. 또한 480명의 고전압 전문 테크니션을 운영하고, 배터리 상태를 실시간 모니터링하는 'BMW 프로액티브 케어'와 국토교통부 배터리 이상 감지 화재 신고 시범사업 참여 등을 통해 전기차 안전성과 서비스 경쟁력을 강화하고 있다.

BMW그룹코리아는 앞으로도 충전 인프라와 서비스 역량 확대를 통해 프리미엄 전동화 경험을 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

chanw@newspim.com