대한체육회 경영혁신·책임경영 성과 인정, 2025년도 경영실적 평가 '양호' 등급

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=대한체육회의 경영실적 평가가 전년 '미흡'에서 '양호'로 두 단계 상승했다.

대한체육회는 문화체육관광부가 실시한 2025년도 기타공공기관 및 단체 경영실적 평가에서 '양호' 등급을 획득했다. 평가 대상 42개 기관 가운데 전년 대비 등급이 상승한 기관은 6곳이며, 이 가운데 두 단계 이상 상승한 기관은 대한체육회가 유일하다. 이번 성과는 대한체육회의 경영혁신과 책임경영 노력이 의미 있는 결실을 맺은 것으로 평가된다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 유승민 대한체육회장이 15일 오후 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 열린 경기단체연합회와 회원종목단체 기자회견에서 발언을 하고 있다. 2026.06.15 khwphoto@newspim.com

대한체육회는 지난해 실시된 2024년도 경영실적 평가에서 '미흡' 등급을 받아 평가 대상 기관 가운데 최하위 등급을 기록했다. 당시 채용 및 조직 운영의 공정성, 윤리경영 등 기관 운영 전반에 걸쳐 개선 필요성이 제기됐으며, 이를 계기로 조직혁신과 책임경영을 중심으로 전면적인 개선 노력을 추진한 결과 이번 평가에서 '양호' 등급으로 두 단계 상승하는 성과를 거뒀다. 아울러 이는 2016년 체육단체 통합 이후 10년 만에 '양호' 등급을 획득한 것으로, 기관 경영 정상화와 혁신 노력이 대외적으로 인정받은 결과이다.

특히 유승민 회장 취임 이후 대한체육회는 '책임 있는 변화로 다시 뛰는 대한체육회'를 새로운 비전으로 제시하고, 공정성과 투명성을 최우선 가치로 조직 운영 전반을 재정비했다. 책임경영 체계를 강화하는 한편, 체육행정의 신뢰 회복과 제도 혁신을 위한 다양한 개선 과제를 속도감 있게 추진하며 조직 혁신을 본격화했다.

이러한 방향 아래 대한체육회는 ▲책임 있는 경영체계 확립 ▲공정하고 투명한 채용 및 조직 운영 ▲윤리·인권 중심의 조직문화 조성 ▲재정 및 사업 관리의 투명성 강화 ▲국민과 체육 현장이 체감하는 행정서비스 개선 등을 중점적으로 추진했다. 이 같은 노력은 경영전략, 안전 및 책임경영, 조직·인적자원 관리, 재무예산 관리, 국민소통, 주요사업 성과 등 기관 운영 전반을 종합적으로 평가한 이번 경영실적 평가에서 긍정적으로 반영됐다.

유승민 회장은 "이번 성과는 공정성과 투명성을 바탕으로 책임 있는 체육행정을 구현하기 위해 임직원 모두가 한마음으로 노력한 결과"라며 "앞으로도 변화와 혁신을 멈추지 않고 국민과 체육인이 신뢰하는 대한체육회를 만들기 위해 책임경영과 제도 개선에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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