청와대 "오세훈 시장, 부동산 정책 건의서 받아 면밀 검토 예정"

오 시장 "보고서, 靑 정책실장에 전달"

"발언 기회 안 줄 거 같아 보고서 대체"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 14일 오세훈 서울시장이 제출한 '부동산 정책 건의서'를 면밀 검토하겠다고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 "오늘 서울시장으로부터 부동산 정책 건의서를 받았으며 관련 비서관실에서 면밀히 검토할 예정"이라며 "건의와 관련해 별도의 면담 일정 계획은 아직 없다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 14일 청와대에서 30회 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.14

오 시장은 앞서 이날 오전 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 30회 국무회의에 참석했다. 오 시장은 그간 국무회의에 참석하게 되면 부동산 정책과 관련한 목소리를 내겠다고 수차례 밝힌 바 있다.

다만 오 시장이 부동산과 관련해 발언할 기회는 없었다. 한성숙 국무총리가 "서류로 보고받겠다"고 말해 발언권이 제한됐다. 오 시장은 한 총리에게 "(부동산 대책 관련) 말씀을 드려도 되겠나"라고 했고 한 총리는 "국민 대토론회가 있으니 그쪽으로 넘겨 논의하는 것이 좋겠다. 구두 발언 대신 서류로 받도록 하겠다"고 말했다.

오 시장은 이에 "방금 전에 서울시가 준비한 보고서를 김용범 정책실장과 김윤덕 국토교통부 장관, 구윤철 경제 부총리에게는 전달했다"며 "오늘 발언 기회를 안 주실 것 같으니까 그 보고서 내용으로 대체하겠다"고 답했다.

이 대통령은 "보고서를 혹시 내시면 서울시의 재건축, 재개발이 현재 어떻게 진행되고 있는지, 일반적으로는 공급 물량이 많이 부족하다고 하는데, 왜 그렇게 됐는지 현황보고도 넣어서 해달라"고 요청했다. 오 시장은 "(해당 내용이) 보고서에 들어 있다"고 답했다.

오 시장은 국무회의 후 서울시청으로 돌아가 브리핑을 열었다. 오 시장은 "이번 국무회의에서 최근 서울의 주택시장 상황과 시민들의 절박한 목소리를 정부에 직접 전달하고자 했지만 전할 기회가 주어지지 않았다"며 "현장의 절박한 목소리를 직접 전할 기회가 마련되지 못해 매우 아쉽고 유감스럽다"고 말했다. 오 시장은 '고의적 패싱이라고 보느냐'는 언론 질문에 "굳이 그렇게 보고 싶지는 않다"고 말했다.

pcjay@newspim.com