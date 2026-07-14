심덕섭 고창군수 "함께여는 미래, 도약하는 고창" 추진

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군민소통 정책·기획위원회 80개 공약 확정...농어촌기본소득 선도

군민활력지원금 1인당 30만원, 타운홀미팅 통한 쌍방향 소통 강화

[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군은 민선 9기 군정 비전으로 '함께여는 미래, 도약하는 고창'을 제시하고 군민과 함께하는 소통 행정을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.

심덕섭 고창군수는 이날 군청 회의실에서 열린 민선 9기 첫 기자간담회에서 새로운 군정 슬로건과 주요 공약 추진 방향을 설명했다.

심덕섭 고창군수 취임 기자간담회[사진=고창군] 2026.07.14 gojongwin@newspim.com

'함께여는 미래, 도약하는 고창'은 군민의 의견과 참여를 바탕으로 주민과 행정이 함께 지역의 미래를 만들어 가겠다는 의미를 담았다. 심 군수는 주민과 함께 고민하고 결정하는 열린 군정을 펼치겠다는 의지를 밝혔다.

고창군은 앞서 군민 23명으로 구성된 '군민소통 정책·기획위원회'를 운영해 민선 9기 공약 발굴에 나섰으며 한 달여간 논의를 거쳐 총 80개의 공약을 확정했다.

이 가운데 1번 공약으로는 '농어촌기본소득 선도 시범도시 추진'이 선정됐다. 심 군수는 인구 5만 고창군의 기본소득 추진이 농촌경제 활성화와 인구 유입 확대를 위한 기반이 될 것이라며 2028년 정부 사업 반영을 목표로 사업 추진에 힘쓰겠다고 강조했다.

또 고창역 신설을 포함한 서해안철도망 국가계획 반영, 군민활력지원금 지급, 신림 종돈사업소 이전 등 지역 발전과 민생 안정을 위한 주요 사업도 공약에 포함됐다.

군은 오는 27일 고창황윤석도서관에서 군민 의견을 직접 듣는 '타운홀미팅'을 개최해 정책 방향에 대한 다양한 의견을 수렴할 예정이다.

심덕섭 군수는 "민선 9기의 비전과 목표를 군민과 공유하고 현장의 목소리를 정책에 반영하는 소통의 장을 지속적으로 마련하겠다"며 "군민과 함께 성장하는 고창을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com