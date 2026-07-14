강경화 주미 대사, 한·미 현안 논의 위해 일시 귀국

AI 핵심 요약beta
- 강경화 주미대사가 13일 한·미 현안 협의차 귀국했다.
- 외교부는 15일간 유관 부처와 업무 협의를 한다고 밝혔다.
- 한·미 합의 이행과 쿠팡·망법 논의가 지연됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관세, 안보 협상, 쿠팡, 정보통신망법 등 현안 논의
장관 지시로 귀국, 15~19일 유관 부처와 협의 예정
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 강경화 주미 대사가 한·미 관계 주요 현안을 논의하기 위해 일시 귀국한다.
외교부는 13일 "강 대사는 조현 외교부 장관 지시에 따라 15~19일간 일시 귀국해 한·미 관계 전반에 대해 유관 부처들을 포함, 업무 협의를 가질 예정"이라고 밝혔다.
재외 공관장이 개인 일정이 아닌 공무로 귀국하는 것은 매우 이례적이다. 한·미 관세협상에 따른 대미 투자와 안보 분야 합의 이행, 쿠팡 사태, 정보통신망법 대응 등 한·미 간 현안의 진행이 순조롭지 않다는 것을 의미하는 것으로 보인다.
한·미는 지난해 2차례의 정상회담을 통해 이뤄진 통상·무역·안보 분야에서의 합의를 이행하는 데 차질을 빚고 있다. 특히 한국의 핵잠수함 건조와 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대를 논의하기 위한 안보 분야 협의는 지난달에 첫 회의를 가진 뒤 2차 회의 일정을 잡지 못하고 있다.
또 쿠팡 사태를 통해 미 행정부와 의회가 지속적으로 제기하고 있는 '미국 기업에 대한 차별' 주장과 한국의 정보통신망법에 대한 우려도 한·미 관계를 어렵게 하는 장애물이다.
강 대사의 구체적인 국내 일정은 공개되지 않았다. 강 대사는 한·미 현안의 관련 부처인 산업통상자원부·기획재정부·국방부·과학기술정보통신부 등과 협의를 가질 것으로 보인다.
opento@newspim.com