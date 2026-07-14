"충전도 스스로"…채비, AI 로봇 기반 무인 충전 기술 개발

AI 핵심 요약beta
- 채비가 14일 AI 로봇 자율충전 기술 개발에 나섰다.
- 산업부 사업에 참여해 2027년 12월까지 실증한다.
- 노원·시흥서 무인 충전 전 과정을 검증한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 전기차 급속 충전 사업자 채비가 AI 로봇을 활용해 충전구 개방부터 커넥터 체결·해제까지 전 과정을 자동화하는 자율충전 기술 개발에 나선다.
채비는 산업통상부 'AI 응용 제품 신속 상용화 지원사업'의 로봇 기반 전기차 자율충전시스템 개발 과제에 공동기관 및 수요기업으로 참여한다고 14일 밝혔다.
이번 사업은 2027년 12월까지 총 64억3000만원 규모로 추진된다. 채비는 자체 운영 충전면 6000여면을 포함한 약 1만면 규모의 충전 인프라를 활용해 기술 실증과 상용화 검증을 맡는다.
핵심은 충전구 더스트캡 탈거부터 충전기 체결, 충전 완료 후 해제까지 로봇이 모두 수행하는 것이다. 기존 반자동 방식보다 한 단계 나아가 사람 개입 없는 완전 자율충전을 목표로 한다.
채비는 노원구와 경기 시흥시에서 실제 충전 환경을 기반으로 기술을 검증할 계획이다. 차량별 충전구 위치와 형태 차이, 외부 환경 변수를 인식하는 AI 비전과 강화학습 기술도 적용한다.
최영훈 채비 대표는 "자율충전은 자율주행 시대를 완성하는 핵심 인프라"라며 "실제 충전망 운영 경험을 바탕으로 기술 검증과 상용화 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com