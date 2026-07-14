국민연금, 외화금고은행으로 우리은행 확정

AI 핵심 요약beta
- 국민연금공단이 14일 우리은행을 외화금고은행으로 확정했다.
- 외화금고은행은 해외투자 외환 출납과 외화계좌 관리를 맡는다.
- 계약은 8월 1일부터 3년이며 최대 2년 연장 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기금적립금 중 해외자산 비중 56%
3년 계약 후 최대 2년까지 연장 가능
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국민연금공단이 해외투자 자산을 관리할 외화금고은행으로 우리은행을 최종 확정했다.
연금공단은 14일 전북 전주시 공단 본부에서 우리은행과 외화금고은행 계약을 체결했다고 밝혔다.
외화금고은행은 국민연금기금의 해외투자에 따른 외국환 출납업무와 외화계좌 관리 등의 업무를 수행한다. 국민연금 기금적립금은 올해 4월 말 현재 1671조원으로 이 중 약 56%인 931조원이 해외자산이다.
연금공단은 지난 3월 입찰공고를 시작으로 제안서 평가와 기술 협상을 거쳐 우리은행을 외화금고은행으로 최종 확정했다. 계약기간은 오는 8월 1일부터 3년이며 이후 1년 단위 평가를 통해 최대 2년 연장할 수 있다.
2021년에 이어 올해 재선정된 우리은행은 현지 밀착 서비스 강화를 위해 공단 인근에 외국환 업무를 전담할 사무소를 신설할 예정이다. 이를 통해 대면 중심의 유기적인 협업과 신속한 현장 대응이 가능할 것으로 기대된다.
김성주 연금공단 이사장은 "외화금고은행은 국민연금의 해외투자를 뒷받침하는 핵심 금융 인프라"라며 "2021년에 이어 다시 선정된 우리은행과 함께 외화거래 안정성과 효율성을 높여 기금의 해외투자가 차질없이 수행될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com