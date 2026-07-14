한국타이어, T 멤버십 VIP 대상 여름 차량점검 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 14일 SK텔레콤과 함께 T멤버십 VIP 회원 대상 여름철 차량 점검 프로모션을 진행했다
- VIP 회원은 앱에서 쿠폰을 내려받아 티스테이션 올마이티 매장에서 5대 차량 점검을 1000원에 이용할 수 있다
- 이번 프로모션은 올바른 타이어 캠페인의 일환으로 여름철 차량 관리 중요성을 알리고 안전 운전 문화를 확산하려는 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 SK텔레콤과 함께 여름철 안전 운전을 위한 차량 점검 프로모션을 진행한다.
한국타이어는 오는 31일까지 SK텔레콤 T 멤버십 VIP 회원을 대상으로 'VIP PICK' 프로모션을 운영한다고 14일 밝혔다.
T 멤버십 VIP 회원은 앱 내 VIP PICK 탭에서 쿠폰을 내려받은 뒤 티스테이션 올마이티 전문 매장에서 사용할 수 있다.
쿠폰을 제시하면 타이어 위치 교환과 공기압 점검·보충, 마모도 확인, 엔진오일 점검, 배터리 점검, 워셔액 보충 등 5대 차량 점검 서비스를 1000원에 이용할 수 있다.
이번 프로모션은 한국타이어가 전개하는 '올바른 타이어 캠페인'의 일환이다. 여름철 차량 관리 중요성을 알리고 안전 운전 문화를 확산하기 위해 마련됐다.
티스테이션은 전국 오프라인 매장과 온라인 쇼핑몰 티스테이션닷컴을 연계한 O2O 통합 서비스 '올마이티'를 운영하고 있다. 스마트페이 무이자 할부와 타이어 파손 시 교환을 지원하는 안심서비스 등도 제공한다.
한국타이어는 앞으로도 고객 체감형 서비스를 확대해 안전 운전 문화와 고객 만족도를 높인다는 계획이다.
chanw@newspim.com