남원시소상공인연합회·금융기관, 현장 중심 금융지원 개선 논의

AI 핵심 요약beta
- 남원시소상공인연합회가 14일 금융기관과 간담회를 열어 소상공인 금융애로 해소와 지원제도 개선을 논의했다.
- 참석자들은 정책자금 보증심사·보증서 발급 지연과 보증금액 대비 실제 대출 차이로 자금 확보에 어려움을 겪는 현실을 공유했다.
- 연합회는 현장 의견을 관계기관과 지속 공유하며 소상공인이 체감할 금융지원 제도 개선을 위해 협력을 이어가겠다고 밝혔다.
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정책자금 이용 애로사항 청취, 소상공인 적기 자금 지원 위한 협력체계 강화
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시소상공인연합회는 지역 소상공인의 금융 애로사항 해소와 지원제도 개선을 위해 금융기관과 간담회를 개최했다고 14일 밝혔다.
이날 간담회에는 전북신용보증재단과 NH농협은행, KB국민은행, 전북은행, IBK기업은행, 중소기업인회 관계자와 남원시소상공인연합회 임원 등이 참석해 소상공인의 금융 이용 과정에서 발생하는 어려움을 공유하고 개선 방안을 논의했다.
참석자들은 정책자금 이용 과정에서 신용보증재단의 보증 심사와 보증서 발급까지 시간이 오래 걸려 필요한 시기에 대출을 받기 어려운 현실을 주요 애로사항으로 제기했다.
또 보증서 발급 금액과 실제 금융기관 대출 실행 금액 간 차이로 운영자금 확보에 어려움을 겪는 사례도 공유하며 실질적인 금융지원 방안 마련 필요성에 공감했다.
남원시소상공인연합회는 이번 간담회에서 나온 현장 의견을 관계기관과 지속적으로 공유하고 소상공인이 체감할 수 있는 금융지원 제도 개선을 위해 협력을 이어갈 계획이다.
강상남 남원시소상공인연합회장은 "소상공인이 필요한 시기에 자금을 지원받을 수 있는 금융환경 조성이 중요하다"며 "현장의 목소리가 제도 개선으로 이어질 수 있도록 금융기관과 관계기관 간 협력을 강화하고 지속적으로 소통하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com