한국거래소, 부산시노인복지관협회에 후원금 3050만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 14일 부산시노인복지관협회에 후원금을 전달하고 배식 봉사활동을 했다
- 후원금은 부산지역 34개 노인복지관 어르신들에게 삼계탕을 제공해 여름철 건강한 식생활을 돕기 위해 마련됐다
- 정은보 이사장은 폭염·장마 속 어르신들의 건강한 여름나기를 바란다며 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속하겠다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 14일 부산시노인복지관협회에 후원금 3050만원을 전달하고 자성대노인복지관에서 임직원 배식 봉사활동을 실시했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 이날 전달식에는 정상호 KRX국민행복재단 사무국장, 이은숙 부산시노인복지관협회 회장 등이 참석했다.
이번 후원은 부산 전역 34개 노인복지관(본관 27개소, 분관 7개소)을 이용하는 어르신들에게 삼계탕을 제공해 여름철 건강한 식생활을 지원하고, 지역사회의 따뜻한 관심과 정서적 돌봄을 함께 나누기 위해 마련됐다.
특히 자성대노인복지관에서는 임직원들이 직접 어르신들에게 삼계탕을 대접하고, 안부를 살피는 등 배식 봉사활동도 실시했다.
정은보 한국거래소 이사장은 "폭염과 장마가 이어지는 여름철, 어르신들께서 건강하게 여름을 보내시길 바라는 마음으로 이번 나눔을 마련했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 활동을 통해 어려운 이웃들에게 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com