에스엠벡셀, 배터리팩솔루션팀 출범…모빌리티·로봇 공략

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드론·로봇청소기·서빙로봇·휴머노이드용 맞춤형 제품 개발

스마트 BMS에 열관리·경량화 기술 적용…연구개발 투자 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SM그룹 제조·서비스부문 계열사 에스엠벡셀이 모빌리티·로봇용 고성능 배터리팩 사업 확대를 위해 '배터리팩솔루션팀'을 출범하고 연구개발 투자를 확대한다.

에스엠벡셀은 배터리팩솔루션팀을 중심으로 차세대 고성능 배터리팩과 스마트 배터리 관리시스템(BMS) 기술을 개발하는 중장기 프로젝트에 착수했다.

이번 프로젝트는 드론과 로봇 시장 확대에 따라 고출력·고밀도 배터리팩 수요가 증가하는 데 대응하기 위해 추진됐다.



모빌리티·로봇용 배터리팩은 높은 에너지 밀도와 함께 열폭주 방지, 경량화, 급속 충전, 장수명, 실시간 상태 진단 등 실제 운용 환경을 반영한 설계가 요구된다.

에스엠벡셀 로고. [사진=에스엠벡셀]

에스엠벡셀은 성능 검증을 거친 고성능 배터리 셀을 조달하고 자체 배터리팩 설계·제조 기술과 스마트 BMS를 결합할 계획이다. 용도별 배터리팩 설계를 통해 제품 개발 기간과 생산 비용을 조정하는 사업 구조도 추진한다.

회사는 ▲산업용 드론 ▲가정용 로봇청소기 ▲서빙로봇 ▲휴머노이드 로봇용 맞춤형 배터리팩을 순차적으로 개발할 예정이다.

산업용 드론에는 체공 시간과 비행 안전성을 고려한 고밀도·경량 배터리팩을 적용한다. 로봇청소기용 제품은 급속 충전과 반복 사용에 대응할 수 있도록 장수명 설계를 적용할 계획이다.

서빙로봇용 배터리팩은 장시간 연속 운용과 다중이용시설 내 안전성을 중심으로 개발한다. 휴머노이드 로봇용 제품에는 다관절 구동에 필요한 순간 고출력과 초급속 충전, 경량화 기술을 적용할 예정이다.

배터리팩에는 전압과 온도, 충전상태(SOC), 수명상태(SOH)를 실시간으로 분석하는 스마트 BMS를 탑재한다.

에스엠벡셀은 BMS를 통해 배터리 이상 징후를 감지하고 출력을 제어하는 기능을 구현할 계획이다. 열관리 기술과 안전성을 고려한 패키징 설계도 적용해 사용 환경별 배터리팩을 개발한다.

현재 에스엠벡셀은 고에너지밀도 리튬이온전지 연구과제와 산업용·국방용 드론 배터리팩 개발을 진행하고 있다.

향후 로봇청소기와 서빙로봇, 휴머노이드 등으로 제품 적용 분야를 확대하고 외부 기업과의 전략적 협력을 통해 양산·공급 체계를 단계적으로 구축할 예정이다.

최세환 에스엠벡셀 배터리사업부문 대표이사는 "배터리팩솔루션팀을 중심으로 스마트 BMS와 열관리·경량화·배터리팩 설계 기술을 개발할 것"이라며 "모빌리티와 로봇 분야의 운용 환경에 맞춘 고성능 배터리팩 상용화를 추진하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com