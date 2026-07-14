진안군, '트레저헌터 in 진안' 개최…최대 5000만 원 경품

AI 핵심 요약beta
- 진안군은 8월 29일부터 9월 19일까지 참여형 관광이벤트를 개최했다
- 진안 곳곳에 숨겨진 QR코드 여의주 3000개를 찾으면 최고 5000만 원 등 경품을 지급했다
- 모바일 앱 로컬바이브에서 패스를 한정 판매하고 각종 할인과 문화행사를 연계해 관광 활성화를 도모했다
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마이산·용담댐 일원 보물찾기·QR 미션, 도민체전·홍삼축제 연계 관광 활성화
[진안=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 진안군은 오는 8월 29일부터 9월 19일까지 마이산과 용담댐 일원에서 참여형 관광이벤트 '트레저헌터 in 진안-용담호의 잃어버린 여의주를 찾아라'를 개최한다고 14일 밝혔다.
이번 행사는 용담호와 용의 전설을 스토리텔링으로 활용한 체험형 관광 콘텐츠로 보물찾기와 관광 미션을 결합한 참여형 프로그램이다.
대표 프로그램인 '보물 여의주 찾기'는 진안 곳곳에 숨겨진 QR코드가 새겨진 여의주를 찾아 당첨 여부와 경품을 확인하는 방식으로 진행된다.
행사에는 전설의 여의주 50개와 일반 여의주 2950개 등 모두 3000개의 여의주가 준비되며 전설의 여의주 당첨자에게는 1등 5000만 원을 비롯해 5등 30만 원까지 경품이 지급된다. 일반 여의주 참가자에게도 지역사랑상품권과 협찬사 경품 등 다양한 혜택이 제공된다.
'여의주 챌린지'는 용담댐과 마이산 등 7개 주요 관광지에 설치된 QR코드를 스캔하고 미션을 수행하면 추첨을 통해 경품을 제공하는 프로그램이다. 행사 기간에는 별빛 호수마을 음악회와 버스킹 공연, 주민 음악회, 로컬마켓 등 다양한 문화행사도 함께 열린다.
행사 참가를 위한 트레저헌터 패스는 15일부터 모바일 앱 '로컬바이브(LocalVibe)'를 통해 판매된다. 개인권과 커플권, 가족권으로 구성되며 총 60만 장이 한정 판매된다.
구매자는 마이산 입장료와 홍삼스파 할인, 지역 상점 할인쿠폰 등 8000원 상당 이상의 혜택과 함께 보물찾기 및 미션에 참여할 수 있다.
진안군은 한국수자원공사(K-water) 등 관계기관과 협력해 행사 운영과 안전관리를 준비하고 있으며 2026 전북특별자치도민체육대회와 진안홍삼축제와 연계한 관광 활성화 효과도 기대하고 있다.
gojongwin@newspim.com