진안군, '트레저헌터 in 진안' 개최…최대 5000만 원 경품

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8월 29일부터 9월 19일까지 진행, 여의주 3000개·패스 60만장 한정 판매

마이산·용담댐 일원 보물찾기·QR 미션, 도민체전·홍삼축제 연계 관광 활성화

[진안=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 진안군은 오는 8월 29일부터 9월 19일까지 마이산과 용담댐 일원에서 참여형 관광이벤트 '트레저헌터 in 진안-용담호의 잃어버린 여의주를 찾아라'를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 용담호와 용의 전설을 스토리텔링으로 활용한 체험형 관광 콘텐츠로 보물찾기와 관광 미션을 결합한 참여형 프로그램이다.

트레저헌터 in진안 포스터[사진=진안군]2026.07.14 gojongwin@newspim.com

대표 프로그램인 '보물 여의주 찾기'는 진안 곳곳에 숨겨진 QR코드가 새겨진 여의주를 찾아 당첨 여부와 경품을 확인하는 방식으로 진행된다.

행사에는 전설의 여의주 50개와 일반 여의주 2950개 등 모두 3000개의 여의주가 준비되며 전설의 여의주 당첨자에게는 1등 5000만 원을 비롯해 5등 30만 원까지 경품이 지급된다. 일반 여의주 참가자에게도 지역사랑상품권과 협찬사 경품 등 다양한 혜택이 제공된다.

'여의주 챌린지'는 용담댐과 마이산 등 7개 주요 관광지에 설치된 QR코드를 스캔하고 미션을 수행하면 추첨을 통해 경품을 제공하는 프로그램이다. 행사 기간에는 별빛 호수마을 음악회와 버스킹 공연, 주민 음악회, 로컬마켓 등 다양한 문화행사도 함께 열린다.

행사 참가를 위한 트레저헌터 패스는 15일부터 모바일 앱 '로컬바이브(LocalVibe)'를 통해 판매된다. 개인권과 커플권, 가족권으로 구성되며 총 60만 장이 한정 판매된다.

구매자는 마이산 입장료와 홍삼스파 할인, 지역 상점 할인쿠폰 등 8000원 상당 이상의 혜택과 함께 보물찾기 및 미션에 참여할 수 있다.

진안군은 한국수자원공사(K-water) 등 관계기관과 협력해 행사 운영과 안전관리를 준비하고 있으며 2026 전북특별자치도민체육대회와 진안홍삼축제와 연계한 관광 활성화 효과도 기대하고 있다.

gojongwin@newspim.com