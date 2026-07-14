정기선, 英 앤 공주 만났다…HD현대중공업 함정·엔진 시설 방문

AI 핵심 요약beta
- 영국 앤 공주가 14일 HD현대중공업 울산을 방문해 함정·엔진 시설을 시찰했다
- HD현대는 앤 공주에게 선박·특수선 건조 역량과 엔진 기술, 롤스로이스·뷰포트 협력 현황을 소개했다
- 정기선 회장은 영국을 특별한 파트너라 강조하며 영국 조선·해양산업 발전에 기여하겠다고 말했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 영국 왕실의 앤 공주가 HD현대중공업 울산 본사를 찾아 함정 건조 현장과 엔진 생산시설을 둘러보고 한·영 조선·방산 협력 방안을 논의했다.
HD현대중공업은 14일 앤 공주와 티머시 로런스 경, 콜린 크룩스 주한영국대사 등이 울산 본사를 방문했다고 밝혔다.
정기선 HD현대 회장과 이상균 HD현대중공업 부회장, 주원호 사장 등은 앤 공주 일행에게 선박 및 특수선 건조 역량과 엔진 기술을 소개했다.
앤 공주는 함정 건조 현장과 엔진 공장을 둘러보고 영국 방산기업 롤스로이스, 뷰포트와의 협력 현황에 대한 설명을 들었다.
HD현대중공업은 롤스로이스와 2012년부터 한국 해군 호위함 사업을 중심으로 협력하고 있다. 롤스로이스가 MT30 가스터빈을 공급하면 HD현대중공업이 추진 패키지로 통합해 차세대 호위함에 적용한다.
뷰포트와는 2013년부터 잠수함 구명장비와 함정 승조원 생존장비 분야에서 협력하고 있다.
정기선 회장은 "영국은 HD현대의 시작을 함께한 특별한 파트너"라며 "기술력과 선박 건조 능력을 바탕으로 영국 조선·해양산업 발전에 힘을 보태겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com