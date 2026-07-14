NH투자증권, 목표전환형랩 대표 운용역 초청 세미나 개최

최근 증시 진단 및 투자전략 공유…160여 명의 고객 참석

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 지난 9일 서울 여의도 본사에서 '목표전환형랩 고객 초청 세미나'를 개최했다고 14일 밝혔다.

NH투자증권에 따르면 이번 세미나는 '혼돈의 증시, 기회인가, 위기인가? 대표 운용역이 짚어드립니다'를 주제로 진행됐으며, 변동성이 확대되고 있는 국내외 증시를 진단하고 투자전략을 살펴보기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 160여 명의 고객이 참석했다.

NH투자증권은 지난 9일 여의도 본사에서 '목표전환형랩 고객 초청 세미나'를 개최했다고 14일 밝혔다. 이날 행사에는 약 160명의 고객이 참석했다. [사진=NH투자증권]

첫 번째 세션은 NH투자증권 목표전환형랩을 운용하고 있는 김영민 토러스자산운용 대표가 맡았다. 여의도 최고령 대표 매니저이자 큰 손으로 불리며 오랜 기간 시장을 웃도는 운용 성과를 기록하고 있는 김 대표는 '강한 이익이 오래 지속될 기업, 최근 증시 흐름과 향후 투자 전략'을 주제로 강연을 진행했다.

김 대표는 최근 반도체 업종이 단기적인 조정을 받고 있지만 현재는 반도체 슈퍼사이클에 적극적으로 투자해야 하는 시기라고 분석했다. 또한 향후 외국인 수급이 제한적이더라도 반도체 기업들의 자사주 매입 확대와 퇴직연금 등을 중심으로 한 '머니 무브'(개인투자자의 자금이 기존 은행 예금에서 증시로 이동하는 현상)가 국내 증시의 추가 상승을 뒷받침할 것으로 전망했다.

두 번째 세션에서는 해외 목표전환형랩 운용을 담당하는 이재훈 스마일게이트 본부장이 AI 시대의 글로벌 투자전략을 주제로 강연했다. 이 본부장은 기술 혁명은 ▲기술 도입 ▲인프라 구축 ▲수익 활성화 ▲전 산업 확산의 네 단계에 걸쳐 발전한다며, 현재 AI 혁명은 '인프라 구축 단계'에 위치해 있다고 진단했다.

이 본부장은 "미국 골드러시 당시 실제 수혜를 입은 기업들이 인프라를 공급한 기업들이었던 것처럼 AI 시대 역시 반도체, 네트워킹, 전력·냉각, 클라우드 등 인프라 기업들이 핵심적인 수혜를 받을 것"이라고 전망했다. 그는 AI 산업은 단기적인 경기 사이클이 아닌 구조적인 성장 국면에 진입하고 있다며 반도체와 전력 인프라, 우주 기반 네트워크 기업 등 AI 생태계의 핵심 인프라에 대한 지속적인 관심이 필요하다고 설명했다.

전동현 NH투자증권 상품솔루션본부 본부장은 "최근 시장 변동성이 확대되는 가운데 고객들의 투자에 대한 고민과 관심이 어느 때보다 높아지고 있음을 이번 세미나를 통해 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 국내외 우수 운용사와 함께 고객들에게 시장을 깊이 이해하고 장기적인 투자 기회를 모색할 수 있는 다양한 세미나와 투자 콘텐츠를 지속적으로 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com