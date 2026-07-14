갤럭시아머니트리, 세빛섬서 스테이블코인 결제 PoC 완료

AI 핵심 요약beta
- 갤럭시아머니트리가 14일 세빛섬과 스테이블코인 결제 PoC를 완료했다고 밝혔다
- 실제 매장에서 승인·취소·환불·정산을 검증해 외국인 환전 없는 결제 환경을 점검했다
- 관련 법·제도 마련 시 기술·운영 체계를 바탕으로 스테이블코인 결제 상용화를 추진할 계획이다
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외국인 관광객 대상 환전 없는 결제 환경 확인
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 갤럭시아머니트리가 서울 복합문화공간 세빛섬과 스테이블코인 기반 결제 서비스 개념검증(PoC)을 완료했다고 14일 밝혔다.
양사는 세빛섬 내 실제 매장 환경에서 결제 승인과 취소, 환불, 정산 등 결제 전 과정을 검증했다. 이를 통해 스테이블코인 결제 서비스의 기술적 작동 여부와 운영 가능성을 점검했다.
이번 PoC에서는 외국인 관광객이 별도의 환전 절차 없이 보유한 스테이블코인으로 결제하는 환경도 검증했다.
갤럭시아머니트리는 향후 국내 스테이블코인 관련 법·제도가 마련될 경우 이번 검증 결과를 바탕으로 결제 서비스를 도입할 수 있도록 기술·운영 체계를 준비할 계획이다.
회사는 스테이블코인 결제가 상용화되면 해외 이용자의 현금 환전 절차와 카드 결제 수수료, 환율 변동에 따른 부담을 줄이는 결제 수단으로 활용될 수 있을 것으로 보고 있다.
신동훈 갤럭시아머니트리 대표이사는 "이번 PoC를 통해 관광·문화시설 등 오프라인 상거래 환경에서 서비스를 제공하기 위한 기술적·운영적 요소를 사전에 검증했다"며 "관련 법·제도 정비에 맞춰 스테이블코인 결제 서비스 상용화를 준비할 계획"이라고 말했다.
장성옥 세빛섬 사업단장은 "해외 관광객 방문이 많은 시설 특성을 고려해 글로벌 이용자를 위한 디지털 서비스를 준비하고 있다"며 "관련 법·제도가 마련되면 이번 PoC 결과를 바탕으로 스테이블코인 결제 도입을 추진할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com