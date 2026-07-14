LSK아이로봇, 8회차 CB 16억5000만원 상환

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미전환 잔액 43억5000만원

전환가능 주식 157만3806주로 감소

11회차 30억원 전액 상환 이어 메자닌 부채 축소

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LSK아이로봇이 제8회차 사모 전환사채(CB) 권면총액 60억원 가운데 16억5000만원을 상환했다고 14일 밝혔다.

액면병합을 반영한 제8회차 CB의 최종 전환가액은 2764원이다. 이번 상환으로 약 59만6961주에 해당하는 잠재 전환물량이 줄었다.

상환 이후 제8회차 CB 미전환 권면잔액은 기존 60억원에서 43억5000만원으로 감소한다. 전환가능 주식 수는 약 217만767주에서 약 157만3806주로 줄어든다.

LSK아이로봇은 지난 8일 제11회차 CB 30억원을 만기 전에 전액 취득해 소각했다. 이번 제8회차 CB 일부 상환을 포함해 기존에 발행한 메자닌 규모를 단계적으로 줄이고 있다.

LSK아이로봇 로고. [사진=LSK아이로봇]

회사는 비핵심 자산 매각을 통해 확보한 약 172억원의 현금 유동성을 CB 상환 재원으로 활용했다. 이를 통해 추가 차입이나 신규 주식 발행 없이 잠재 전환물량을 축소했다.

LSK아이로봇은 남은 유동성을 활용해 인공지능(AI)과 로봇 사업에 대한 투자를 추진할 계획이다.

회사는 최근 나노캠텍에서 LSK아이로봇으로 사명을 변경하고 AI·로봇 비전 분야를 중심으로 사업 재편을 진행하고 있다.

최근 인수를 완료한 원터치에이아이(Onetouch AI)를 중심으로 산업용 비전 AI 알고리즘을 고도화하고 로봇 제어 기술과 모듈을 개발할 예정이다.

LSK아이로봇 관계자는 "확보한 유동성을 바탕으로 원터치에이아이의 산업용 비전 AI 알고리즘 고도화와 로봇 제어 모듈 개발 등 AI·로봇 신사업을 추진할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com