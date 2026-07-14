도축원 비자 첫 입국…몽골 전문인력 36명 투입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

E-7-3 비자 도입 후 첫 사례

도축장 인력난 해소 기대

연간 150명 전문인력 공급

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 만성적인 인력난을 겪는 국내 도축업계에 외국인 전문인력이 처음 투입된다. 정부가 지난해 신설한 도축원(E-7-3) 비자를 통해 몽골 출신 도축 전문인력이 입국하면서 도축 현장의 인력 부족 완화에 도움이 될 것으로 전망된다.

농림축산식품부는 도축원(E-7-3) 비자를 통해 몽골 출신 도축 전문인력 36명이 국내에 순차적으로 입국한다고 14일 밝혔다. 이는 지난해 10월 도축원 비자가 신설된 이후 처음으로 현장에 전문인력이 투입되는 사례다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

이번 입국 인력 가운데 15명은 14일 먼저 입국했으며, 나머지 인원도 순차적으로 국내에 들어올 예정이다.

이들은 몽골 현지 도축 관련 교육기관을 수료하고 3년 이상의 실무 경력을 갖춘 전문인력으로, 국내 도축장에 즉시 투입된다.

그동안 도축업계는 도축 인력의 고령화와 강도 높은 노동에 따른 기피 현상으로 신규 인력 확보에 어려움을 겪어 왔다. 농식품부는 외국인 도축 전문인력의 지속적인 도입으로 인력난 완화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

정부는 연간 150명 규모의 도축원 비자를 운영하고, 올해부터 내년까지 전문인력을 지속적으로 공급할 계획이다.

전익성 농식품부 축산유통팀장은 "이번 몽골 전문인력의 첫 입국이 인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 도축업계에 큰 활력이 될 것으로 기대한다"며 "외국인력이 안정적으로 정착할 수 있도록 도축업계가 인권 보호와 현장 적응 지원에 만전을 기해주길 바란다. 정부는 도축장별 배정 인원 확대와 관련해 관계 당국과 지속 협의해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com