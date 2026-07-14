프로티나, ABX에 34억원 출자…최대주주 참여

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서울대 백민경 교수팀 개발 AI 항체 설계 기술 사업화

SPID 기반 설계·대량 검증·재학습 체계 구축

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프로티나가 차세대 원천 설계(de novo) 항체 신약 디자인 인공지능(AI) 사업화를 위해 ABX 바이오사이언시스(ABX)에 약 34억원을 출자하고 최대주주로 참여한다고 14일 밝혔다.

프로티나는 이번 투자를 통해 AI 기반 항체 원천 설계와 대량 검증을 함께 수행하는 사업 구조를 구축하고 de novo 항체 설계 분야로 사업 영역을 확대한다.

ABX는 과학기술정보통신부의 '클라우드 인공지능 항체은행 구축' 국책과제를 통해 개발 중인 AI 항체 설계 플랫폼 'AbGPT-3D(가칭)'의 사업화를 추진하는 법인이다. AI 항체 디자인 플랫폼 개발을 주도한 백민경 서울대학교 교수는 ABX의 과학자문을 맡는다.

프로티나 로고. [사진=프로티나]

AI 기반 de novo 항체 설계 기술은 표적 항원을 기반으로 항체 구조를 원자 수준에서 설계하는 방향으로 개발되고 있다. 다만 AI가 설계한 다수의 항체 후보를 실험으로 대량 검증하는 과정은 처리 용량과 비용 문제로 기술적 병목으로 꼽혀왔다.

2024년부터 진행된 과기정통부 국책과제에서는 백민경 교수팀이 개발 중인 멀티모달 항체 설계 AI 플랫폼 AbGPT-3D가 항체 후보를 설계하고, 프로티나가 자체 단일분자 단백질 상호작용 분석 플랫폼(SPID)을 활용해 항체·항원 상호작용을 고속·대량 검증하는 역할을 맡았다.

프로티나는 이 과정에서 생산된 항원·항체 상호작용 데이터를 다시 AI 학습에 활용하는 설계·대량 검증·재학습 기반의 폐쇄루프인 '랩인더루프(Lab-in-the-Loop)' 신약개발 체계를 구축했다. 회사 측은 해당 연구 과정에서 포유류 세포 내 항체 생성과 관련한 원리를 규명했다고 설명했다.

신설법인 ABX는 AI 모델 성능을 고도화하고 de novo 항체 설계 성공률을 높이는 것을 목표로 한다. 프로티나는 국내외 파트너 네트워크를 기반으로 사업개발을 담당하며, de novo 항체 설계 사업에서 발생하는 수익은 양사가 배분한다.

양사는 AI 모델 개발과 사업화·검증 업무를 분담한다. 프로티나는 최대주주로서 사업 운영을 주도한다.

프로티나는 AI 모델을 프로젝트에 적용할수록 SPID를 통해 항체·항원 상호작용 데이터가 축적되고, 해당 데이터가 다시 AI 모델 성능 개선에 활용되는 '데이터 플라이휠(Data Flywheel)' 구조를 구축할 계획이다.

윤태영 프로티나 대표이사는 "AI 항체 신약개발의 마지막 퍼즐은 de novo 항체 설계이며 가장 큰 병목이었던 대량 검증은 프로티나가 강점을 가진 분야"라며 "ABX와 함께 설계·검증·재학습의 폐쇄루프를 구축해 글로벌 AI 신약개발 기업으로 성장하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com