"집단적 자기 정치"...與 '선출직 청년최고위원' 부결에 거세지는 당내 반발

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 최고위원회가 14일 8·17 전당대회에서 선출직 최고위원 5명 가운데 1명을 청년 몫으로 분리 선출하는 내용의 당규 개정안을 부결하면서 당내 반발이 확산하고 있다.

민주당은 이날 비공개 최고위원회를 열고 당대표 선출방식 등을 논의한 끝에 선호투표제 도입을 위한 당규 개정을 추진하기로 의결했다. 그러나 청년최고위원을 별도 선출하는 안건은 부결됐다.

김민석 전 국무총리(왼쪽부터), 송영길 더불어민주당 의원, 정청래 전 대표가 12일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 정견발표회에 참석해 있다. [사진 = 뉴스핌 DB]

◆ 김민석 "작은 이익 앞세운 집단적 자기정치"...송영길 "말로만 중요하다며 행동은 반대로"

그러자 유력 당권주자인 김민석 전 국무총리는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "청년최고위원 도입이 특정 후보 측 반대로 무산되어 아쉽다"며 "당의 미래라는 대의보다 작은 이익을 앞세운 집단적 자기정치"라고 비판했다.

김 전 총리는 "당대표가 되면 지명직 최고위원 한 석을 청년층에 맡기고 축제형 선출방식으로 뽑겠다. 선출직 최고위원 한 석을 청년에게 보장하는 당헌개정도 바로 추진하겠다"며 "청년도 살고 당도 살고 미래도 사는 길을 가겠다"고 강조했다.

또 다른 당권주자인 송영길 의원도 페이스북을 통해 "특정 최고위원들의 자기정치가 전당대회를 어지럽히더니 끝내 청년의 자리까지 집어삼켰다"며 "말로는 청년이 중요하다면서 행동은 반대로 가는 정치. 이 결정은 두고두고 우리 당의 짐이 될 것"이라고 꼬집었다.

그러면서 "당대표 취임 즉시 당대표 지명직 최고위원 두 자리를 모두 청년에게 드리겠다"며 "지명에서 멈추지 않고 청년최고위원제를 당헌·당규에 새겨 넣겠다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리와 고민정 의원이 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 2026.07.14 mironj19@newspim.com

◆ 고민정 "스스로 대안 걷어차"...이건태 "미래보다 정치적 계산기만 두드려"

당대표 출마를 선언한 고민정 의원도 "선출직 청년 최고위원은 민주당이 청년에게 다가가는 출발선으로 제시한 것이었다"며 "계파 간 다툼, 한줌 권력을 위해 우리 스스로 제시한 대안을 걷어찬 것에 대해 국민들에게 무슨 말씀을 드릴 수 있겠느냐"고 직격했다.

고 의원은 "기득권 정치가 민주당의 길이 돼서는 안 된다"며 "청년의 미래, 국민의 일상이 민주당 정치의 중심이 돼야 한다"고 주장했다.

최고위원 출마를 선언한 이건태 의원은 "청년최고위원 선출마저 유불리 따져 결정했다는 것에 당원들은 용서치 않을 것"이라며 "원칙과 미래보다 정치적 계산기만 두드리는 것 역시 자기정치"라고 비판했다.

장철민 의원은 "청년최고위원 부결은 당의 미래를 흔드는 결정"이라며 "청년최고위원 하나로 2030 지지율이 오르지는 않겠지만 이 최소한도 하지 못하는 정당의 지지율은 어떻게 되겠느냐"며 반발했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.10 jk31@newspim.com

◆ 모경종 "국민의힘도 시행"...김남희 "꼰대 기득권 오해 벗어나야"

모경종 의원은 "국민의힘도 시행하고 있는 청년최고위원"이라며 "그 첫 단추조차 제대로 끼우지 못하면서 앞으로 청년에게 어떤 약속을 더 할 수 있겠느냐. 미래를 말하면서 청년을 배제하는 정당은 미래를 제대로 준비할 수 없다"고 꼬집었다.

김남희 의원도 "한국 사회의 급속한 변화로 인하여 여러 사회문제에 대해 세대 간의 관점이 다른 일이 많다"며 "젊은 세대가 의사결정과정에 더 많이 참여하고 미래로 나아가는 민주당이 되어야 꼰대, 기득권 이라는 오해를 벗어나 미래로 향할 수 있다고 생각한다"고 지적했다.

김용 전 민주연구원 부원장도 "부끄러운 줄 알아야 한다"며 "지금 민주당은 기둥뿌리가 썩어가고 있다. 그런데 일부 정치인들은 잔치상 자리 배치만 걱정하고 있다"고 말했다.

그러면서 "이러고도 청년더러 민주당을 찍어달라 할 수 있겠느냐"며 "부끄러운 선택으로 끝내 남을 것"이라고 경고했다.

최고위원에 도전하는 30대 김형남 전 군인권센터 사무국장은 "우리 당이 얼마나 위기에 놓여있는지 다시 한번 절감한다"고 했고, 20대 정민철 정책위원회 부의장은 "오늘 민주당의 미래가 죽었다. 절차가 없었던 것이 아니라 의지가 없었던 것이고, 의지가 없었던 것이 아니라 계산이 있었던 것"이라며 비판했다.

jeongwon1026@newspim.com