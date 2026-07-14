아홉, 컴백 기념 팝업스토어 오픈…'런 투 유' 세계관 직접 체험

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아홉(AHOF)이 미니 3집 '런 투 유(RUN TO YOU)' 컴백을 기념해 앨범의 세계관을 오프라인으로 확장한 팝업스토어를 선보이며 팬들과 특별한 만남에 나선다.

아홉은 14일부터 오는 28일까지 서울 영등포구 더현대 서울 6층 두두두(dududo) 쇼룸에서 팝업스토어를 개최한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아홉 팝업 포스터. [사진=f&f엔터테인먼트] 2026.07.14 moonddo00@newspim.com

이번 팝업스토어는 신보 '런 투 유'의 세계관을 다양한 미디어 전시와 체험형 콘텐츠로 구현했다. '달리기'라는 앨범의 핵심 세계관을 공간 전반에 녹여 몰입감을 높이고, 팬들이 직접 참여할 수 있는 이벤트를 더해 색다른 즐길 거리를 제공한다.

무엇보다 공간 전체를 신보의 서사로 풀어내 관람의 재미를 더했다. 방문객들은 '시선 충돌, 첫눈에 반한 순간'부터 '레이스 완주, 확신이 완성된 순간'까지 총 4단계로 구성된 콘텐츠를 따라가며 앨범의 세계관을 직접 체험할 수 있다.

이 외에도 팬들의 소장 욕구를 자극하는 다양한 구매 특전이 마련됐다. 현장에서는 새롭게 발매된 미니 3집 '런 투 유' 앨범은 물론 팝업스토어에서만 만나볼 수 있는 한정 MD도 함께 선보인다.

아홉은 컴백 첫 주 음악방송과 예능, 글로벌 차트를 두루 접수하면서 성공적인 활동의 신호탄을 쏘아 올렸다. 이번에는 팝업스토어를 열고 컴백 레이스를 이어간다. 신보의 세계관을 오프라인 공간으로 확장해 팬들과 더욱 깊이 호흡할 이들의 행보에 기대가 모인다.

미니 3집 '런 투 유'는 한 사람을 향해 직진하는 마음의 확신을 표현한 앨범이다. 타이틀곡 '런 투 유'는 복잡한 순간에도 한 사람만을 향해 곧게 뻗어가는 직진의 에너지를 담았다.

이번 신보는 발매 직후 총 22개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트를 석권했고, 타이틀곡 뮤직비디오는 유튜브 대한민국 일간 인기 뮤직비디오 차트 7위까지 상승하며 뜨거운 인기를 이어가고 있다.

moonddo00@newspim.com